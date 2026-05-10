Polisportiva Vallecrosia Academy, gli Esordienti 2013 vincono il torneo di Cairo Montenotte (Foto)

Gli Esordienti 2013 della Polisportiva Vallecrosia Academy vincono il torneo di Cairo Montenotte. Sabato 2 maggio la squadra ha, infatti, partecipato al 13° Memorial Giacomo Comparato, Tornei Internazionali Città di Cairo Montenotte. Inseriti dall’organizzazione come teste di serie, essendosi nella scorsa stagione aggiudicati il quarto posto nel girone Gold, i giovani calciatori hanno disputato le gare direttamente nel girone Gold 2.

"I ragazzi hanno affrontato tutte le gare con grinta, tecnica e determinazione, facendo valere un forte spirito di squadra" - fa sapere la Polisportiva Vallecrosia Academy - "Hanno vinto la prima partita contro la Villanovese con il risultato di 1-0; la seconda partita con l'Acc. Casale è finita in parità 1-1 e così per differenza di reti, si posizionano al primo posto del girone Gold 2, finendo per concorrere per le prime quattro posizioni della manifestazione. Nella semifinale contro la Sanremese, la gara si conclude 1-0 a favore degli atleti biancorossi che giungono così a disputare la finalissima contro il Monregale. Dopo una prestazione emozionante, gli atleti della Polisportiva Vallecrosia Academy asd si aggiudicano la vittoria per 1-0".

I ragazzi conquistano il primo posto vincendo il torneo. Emozionati tutti i presenti: atleti, genitori, istruttori e dirigenti. A coronare la strepitosa giornata, sono arrivati pure i riconoscimenti personali: miglior portiere a Salomè Americo, miglior giocatore girone gold a Gabriele Striano, miglior istruttore della manifestazione top Player gold al mister Francesco Lapa.

Una giornata indimenticabile per tutta la famiglia della Polisportiva Vallecrosia Academy che ha seguito con trepidazione e ammirazione le imprese leggendarie dei suoi atleti. Con orgoglio il presidente Maurizio Brogna, tutto il direttivo e lo staff della società fanno i complimenti agli atleti, agli istruttori, ai dirigenti e alle famiglie dei ragazzi per l’importante riconoscimento ottenuto in uno dei tornei più blasonati della nostra Regione.