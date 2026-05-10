Giro delle Marche in Rosa, fuga vincente e trionfo in solitaria per la vallecrosina Irma Siri (Foto)

Fuga vincente e trionfo in solitaria per la vallecrosina Irma Siri al Giro delle Marche in Rosa.

Irma Siri (Top Girls Fassa Bortolo) è la prima regina della 9ª edizione del Giro delle Marche in Rosa. Con una splendida azione solitaria, l'atleta ligure ha conquistato la frazione d'apertura ad Offida sulla distanza di 90 chilometri.

A dare il via Gianni Spaccasassi, presidente della Società Ciclo Amanti che condivide la parte organizzativa con la Born to Win di Roberto Baldoni. La partecipazione internazionale ha suggellato la validità tecnica della corsa snodatasi lungo i 90 chilometri del circuito urbano ed extra-urbano attorno a Offida. Ai nastri di partenza si sono presentate 173 atlete in rappresentanza di 24 formazioni. Un parterre di alto livello che includeva la vincitrice uscente Chantal Pegolo e la campionessa mondiale juniores su pista Rebecca Fiscarelli.

La prima metà di gara è scivolata via regolarmente, con i traguardi volanti dominati da Linda Sanarini (Tirol Women Cycling). Poi la corsa è stata movimentata dalla campionessa ruandese Jazilla Mwamikazi (WCC UCI World Cycling Center), insieme a Giulia Vallotto (Horizons Cycling Club) e Alessia Zambelli (Biesse Carrera Premac). Il terzetto ha guadagnato fino a 24", prima di essere riassorbito dal gruppo al km 66.

In palio tre gran premi della montagna: uno è andato a Liv Wenzel (Tirol Women Cycling), mentre gli altri due sono stati appannaggio di Siri. Ed è stata proprio la stessa Siri a rompere gli indugi nelle fasi conclusive, portandosi dietro Katelyn Nicholson (Team Mendelspeck E-Work) e guadagnando rapidamente 45".

Sfruttando un tratto in falsopiano durante la percorrenza dell'ultima tornata, Siri ha staccato la compagna di fuga. Nonostante il tentativo di rimonta del gruppo e della stessa Nicholson sulla salita finale, l'atleta ligure ha mantenuto il vantaggio, tagliando il traguardo a braccia alzate.

Alle spalle di Siri, Nicholson ha difeso a denti stretti la seconda posizione, mentre la volata del gruppo per il terzo gradino del podio è stata vinta da Valeria Valgonen (Toyota Valencia Sav). Ottima prova anche per Angelina Novolodskaia (Petrucci Gauss Cycling Team): quarta assoluta e prima della categoria Juniores.

Alla premiazione erano presenti il sindaco di Offida Ligi Massa, l'assessore allo Sport Roberto Barbieri, il vicepresidente FCI Marche Marco Marinuk, il consigliere della Commissione Nazionale FCI Giovanissimi Maurizia Corradetti, la vicepresidente Avis Comunale Valeria Maestri, il rappresentante della Di Nicola Infinam Simone Di Nicola e l'amministratore Ambedo Luigi Gabrielli.

Seconda e ultima frazione ad Offida di 100 chilometri, a chiudere l'edizione 2026 del Giro con la seconda parte di gara comprendente l'impegnativa salita di Santa Maria della Rocca.

ORDINE D’ARRIVO:

1° Irma Siri (Top Girls Fassa Bortolo) 2.26’00”

2° Katelyn Marie Janette Nicholson (Team Mendelspeck E-Work)

3° Valeria Valgonen (Τοyota Valencia Sav)

4° Angelina Novolodskaia (Petrucci Gauss Cycling Team)

5° Polina Danshina (Petrucci Gauss Cycling Team)

6° Alessia Zambelli (Top Girls Fassa Bortolo)

7° Florencia Monsalvez (Wcc-Uci World Cycling Centre)

8° Giulia Giuliani (Team Mendelspeck E-Work)

9° Elisa Bianchi (Biesse-Carrera Premac)

10° Valentina Basilico (Born To Win Btc City Ljubljana)

11° Chantal Pegolo (Isolmant-Premac-Vittoria)

12° Amalie Cooper (Tirol Women Cycling)

13° Matilde Rossignoli (Bft Burzoni)

14° Maria Acuti (Biesse-Carrera Premac)

15° Belinda Holzer (Tirol Women Cycling)

LE MAGLIE

Rosa generale: Irma Siri (Top Girls Fassa Bortolo)

Bianca juniores (nate nel 2008-2009): Angelina Novolodskaia (Petrucci Gauss Cycling Team)

Blu gran premi della montagna: Irma Siri (Top Girls Fassa Bortolo)

Verde traguardi volanti: Linda Sanarini (Tirol Women Cycling)

Gialla miglior straniera: Katelyn Nicholson (Team Mendelspeck E-Work)

Rossa miglior under 20: Irma Siri (Top Girls Fassa Bortolo)

La messa in onda della diretta streaming su Toscana Sprint a questo link https://www.youtube.com/watch?v=QKoqrfkNSZk&pp=0gcJCQMLAYcqIYzv

(Foto arrivo, partenza e podio Pedale Rosa di Flaviano Ossola, foto maglie di Lanfranco Passarini)