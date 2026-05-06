ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Attualità

Attualità | 06 maggio 2026, 09:43

Sanremo, concorso per la selezione di 3 agenti di Polizia locale a tempo determinato

Con scadenza 19 maggio

Sanremo, concorso per la selezione di 3 agenti di Polizia locale a tempo determinato

Il Comune di Sanremo ha indetto un concorso con scadenza 19 maggio per la selezione di 3 agenti di Polizia locale, stagionali, a tempo pieno e determinato, per il periodo 1° luglio 2026 - 31 marzo 2027 (area istruttori).

Gli interessati trovano le informazioni relative ai requisiti di ammissione ed alle prove d’esame:

Si ricorda che le candidature possono essere presentate esclusivamente tramite Portale di Reclutamento inPA, con le modalità dettagliatamente descritte nell’art. 5 del bando di concorso: si invitano pertanto tutti coloro che vogliano partecipare ad accedere tempestivamente al portale con Spid o CIE.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium