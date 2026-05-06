Sanremo, concorso per la selezione di 3 agenti di Polizia locale a tempo determinato

Il Comune di Sanremo ha indetto un concorso con scadenza 19 maggio per la selezione di 3 agenti di Polizia locale, stagionali, a tempo pieno e determinato, per il periodo 1° luglio 2026 - 31 marzo 2027 (area istruttori).
Gli interessati trovano le informazioni relative ai requisiti di ammissione ed alle prove d’esame:
- sul sito web del Comune di Sanremo (www.comune.sanremo.im.it), nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Bandi di Concorso” – “Concorsi attivi” al seguente link https://trasparenza.comune.sanremo.im.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_24951_639_1.html
- oppure sul Portale del Reclutamento INPA (https://www.inpa.gov.it) al seguente link https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=00ff8c995e4740a2809732b3f8465ea3
Si ricorda che le candidature possono essere presentate esclusivamente tramite Portale di Reclutamento inPA, con le modalità dettagliatamente descritte nell’art. 5 del bando di concorso: si invitano pertanto tutti coloro che vogliano partecipare ad accedere tempestivamente al portale con Spid o CIE.