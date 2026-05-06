Focus sulla Val Roya: incontro all'Auser alle 17 con tour fotografico tra natura, cultura e territorio transfrontaliero

Un pomeriggio dedicato alla scoperta e alla valorizzazione del territorio locale: è questo l’obiettivo dell’incontro promosso da Auser Aps Ventimiglia, in programma alle ore 17.00, pensato per consentire al pubblico di fruire al meglio del tour fotografico proposto dai relatori. Protagonista dell’iniziativa sarà la Val Roja, raccontata attraverso un ricco percorso fotografico curato da due esperti naturalisti, Ivano Ferrando e la professoressa Danila Allaria. Un viaggio per immagini che non trascurerà uno dei luoghi più suggestivi dell’area, la Valle delle Meraviglie, nota per il suo straordinario patrimonio paesaggistico e storico.

La val Roia, lunga 59 chilometri e divisa tra Italia e Francia, prende il nome dal fiume che la attraversa fino alla foce di Ventimiglia. Conosciuta anche come val Roja o Vallée de la Roya, rappresenta un territorio di grande valore naturalistico e culturale, crocevia di tradizioni e biodiversità. “Conoscere la bellezza del territorio in cui viviamo” – sottolineano gli organizzatori – “fa parte di quel patrimonio culturale indispensabile per poter apprezzare consapevolmente l’ecosistema in cui abitiamo e viverlo con benessere e rispetto”. Un messaggio che invita alla partecipazione attiva e alla tutela dell’ambiente.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti i cittadini, con la possibilità per il pubblico di intervenire, porre domande e soddisfare curiosità direttamente con i relatori. Per restare aggiornati sulle attività di Auser Aps Ventimiglia è possibile iscriversi al canale WhatsApp oppure contattare il punto di ascolto telefonico al 345-0630267. Un’occasione per avvicinarsi al territorio e riscoprirlo con occhi nuovi.