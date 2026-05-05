Ventimiglia amplia 'Vado in Bus': più biglietti, soglia ISEE raddoppiata e accesso dai 65 anni

È stato pubblicato l’avviso pubblico 'Vado in Bus' per la fornitura di biglietti destinati al trasporto pubblico locale. L’iniziativa, confermata anche per quest’anno, introduce importanti novità con l’obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari e rendere il servizio sempre più accessibile ai cittadini. Tra le principali novità di quest’anno, l’abbassamento della fascia di età per l’accesso al beneficio, che passa da 67 a 65 anni, e l’innalzamento della soglia ISEE da 10.000 a 20.000 euro, così da consentire a un numero maggiore di residenti di presentare domanda. Aumenta anche il numero dei biglietti disponibili: i carnet passano, infatti, da 80 a 120 biglietti. Inoltre, per coloro che esauriranno il primo carnet, sarà possibile richiederne un secondo dello stesso quantitativo, rafforzando ulteriormente il sostegno alla mobilità.

“Con questo intervento abbiamo voluto ampliare concretamente l’accesso al servizio e offrire un aiuto più incisivo ai cittadini. – dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali Dott.ssa Milena Raco – L’abbassamento dell’età, l’aumento della soglia ISEE e il potenziamento dei carnet vanno nella direzione di rendere il trasporto pubblico sempre più inclusivo e vicino alle reali esigenze della comunità, soprattutto per le fasce di popolazione più anziana presente nelle frazioni”.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di estendere il servizio e favorire l’utilizzo del trasporto pubblico locale, sostenendo in particolare le fasce della popolazione che possono incontrare maggiori difficoltà. Si precisa che il contributo non è destinato ai residenti che, al momento della presentazione della domanda, risultino già titolari di abbonamento mensile o annuale per il trasporto pubblico locale sulle linee urbane di Ventimiglia, né a coloro che siano già in possesso della Disability Card.

Per ulteriori informazioni e modalità di presentazione della domanda, è possibile consultare l’avviso pubblico disponibile sui canali ufficiali del Comune: https://tinyurl.com/yeyd2m32