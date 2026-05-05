Riva Ligure, bufera sul rifacimento di Via Giardino: il Comune diffida l’impresa e chiede interventi immediati

Un intervento di ripristino che doveva migliorare il decoro urbano si è trasformato in un caso politico e amministrativo. A Riva Ligure, il rifacimento di Via Giardino è finito sotto accusa per la qualità giudicata insufficiente dei lavori, tanto da spingere il Comune a una formale diffida nei confronti dell’impresa esecutrice. Nel documento ufficiale, gli uffici tecnici evidenziano come il risultato sia stato “pessimo”: già al termine della realizzazione del colore, infatti, affiorava il calcestruzzo sottostante, segno evidente di una stesura non adeguata. Una situazione che, invece di migliorare, “è quotidianamente peggiorata”, mostrando una copertura disomogenea e insufficiente, aggravata dal degrado del fondo.

Non solo. Il Comune sottolinea anche “l’eccessivo procrastinare del rifacimento della pavimentazione” e definisce l’intervento effettuato “inaccettabile”, lasciando intendere possibili carenze operative o, peggio, disinteresse. Per questo è stata intimata all’azienda una soluzione rapida: 15 giorni di tempo per ripristinare correttamente l’area e comunicare modalità e tempistiche degli interventi. In caso contrario, l’amministrazione è pronta ad avviare azioni legali per il risarcimento dei danni. Sulla vicenda è intervenuto con toni netti il sindaco Giorgio Giuffra, che ha voluto chiarire pubblicamente la posizione dell’amministrazione:

“Nei giorni scorsi, ho detto una cosa semplice: così non va. E non lo penso solo io. Chiunque abbia percorso Via Giardino se n’è accorto.”

Il primo cittadino non usa mezzi termini nel descrivere quanto accaduto: “Un’opera di ripristino fatta con un livello di approssimazione che non è accettabile”, ricordando come si tratti di una strada pubblica e non di un elemento secondario. Al centro della critica, valori ritenuti imprescindibili: decoro, qualità e rispetto per i cittadini. Giuffra ribadisce inoltre il ruolo attivo dell’amministrazione: “Ieri, gli Uffici hanno formalmente contestato all’impresa l’intervento e chiesto una soluzione immediata, fatta bene e senza alibi.” E aggiunge, con evidente sorpresa: “Sorprende – eccome – vedere una mancanza di attenzione di tale portata. Non è lo standard che vogliamo per Riva Ligure.”

L’amministrazione promette vigilanza costante sui prossimi sviluppi: i lavori dovranno essere rifatti a regola d’arte, senza compromessi.

“Noi non ci giriamo dall’altra parte. Controlleremo, passo dopo passo, che i lavori vengano rifatti come si deve.” Il messaggio finale è netto e destinato a segnare la linea politica sul caso: “Perché oltre al danno, la beffa no: non la accettiamo.”