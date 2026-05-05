Sanremo, successo per “Le nostre radici e il nostro territorio”: cultura e memoria alla Residenza Franchiolo

Si è conclusa con grande partecipazione e apprezzamento la rassegna di quattro incontri “Le nostre radici e il nostro territorio”, ospitata presso la Residenza Anni Azzurri B. Franchiolo di Sanremo e curata dal regista Roberto Pecchinino, che già dieci anni fa aveva dato vita a questo progetto all’interno della struttura. L’ultimo appuntamento, dedicato alla Sanremo del periodo liberty, ha offerto agli ospiti un viaggio emozionante tra immagini, racconti e tradizioni, riportando alla luce luoghi e memorie che costituiscono l’identità della città. Un percorso capace di unire cultura, condivisione e momenti di svago, contribuendo al benessere degli ospiti attraverso stimoli significativi.

All’evento conclusivo hanno preso parte diverse autorità, tra cui il vicesindaco Fulvio Fellegara, il direttore regionale del gruppo KOS Stefano Faraldi, il direttore amministrativo Michele Guccini e la consigliera comunale Maura Ghisi. Nel suo intervento, Stefano Faraldi ha evidenziato il valore profondo dell’iniziativa, sottolineando come “non è soltanto un momento di incontro, ma un’occasione per fermarsi, guardarsi negli occhi e riconoscere il valore di un cammino che ha lasciato un segno autentico e duraturo”. Ha inoltre ricordato come, in questi anni, il progetto abbia saputo generare relazioni, curiosità e connessioni umane, grazie allo sguardo sensibile di Pecchinino.

Un ringraziamento sentito è stato rivolto al vicesindaco Fellegara per la sua presenza e per l’impegno costante verso la comunità, in particolare nei confronti delle persone più fragili. Nel suo intervento ha ribadito l’importanza di iniziative come questa, capaci di custodire e valorizzare la memoria collettiva. In chiusura, Maura Ghisi e Michele Guccini hanno espresso gratitudine agli ospiti e ai loro familiari per la partecipazione, al vicesindaco per la vicinanza e a Roberto Pecchinino per il lavoro svolto. Un percorso che si conferma ricco di significato e profondamente apprezzato, capace di lasciare un segno duraturo nella comunità della struttura.