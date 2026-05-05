Bordighera, nuovo laboratorio dell'Autostima NOI4YOU sugli stereotipi

Torna l’appuntamento mensile con il Laboratorio dell’Autostima promosso dallo Sportello di Aiuto e Ascolto dell’Associazione NOI4YOU. Un’occasione di confronto e crescita personale che, anche questa volta, affronterà un tema di grande attualità e impatto nella vita quotidiana.

L’incontro si terrà giovedì 7 maggio alle ore 21 presso la sede dello sportello in via Firenze 1 a Bordighera. Protagonista della serata sarà la psicologa Eleonora Citino, che guiderà il laboratorio dal titolo “Stereotipi: capirli, riconoscerli e pensare oltre”.

Gli stereotipi fanno parte del nostro modo di pensare: strumenti utili per semplificare la realtà, ma che possono anche condurre a giudizi automatici e distorti. Durante l’incontro verrà approfondito come nascono, perché vengono utilizzati e in che modo influenzano percezioni e relazioni. Spazio anche all’analisi dei bias cognitivi e delle dinamiche tra gruppi, con l’obiettivo di sviluppare una maggiore consapevolezza e libertà di pensiero.

Come di consueto, dopo la presentazione iniziale, seguiranno momenti di dibattito e confronto tra i partecipanti, elementi centrali di questi appuntamenti che puntano a stimolare riflessione e crescita condivisa.

L’invito è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare a un’esperienza di ascolto, dialogo e arricchimento personale.