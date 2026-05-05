Bordighera, doppio appuntamento a con la Fondazione “L’Uomo e il Pellicano”

Prosegue anche nel mese di maggio l’attività culturale e filantropica della Fondazione L’Uomo e il Pellicano ETS, realtà del Terzo Settore fondata nel 2023 da Alberto Guglielmi Manzoni e attiva a Sanremo con iniziative su tutto il territorio nazionale.

Due gli appuntamenti in programma a Bordighera, entrambi pensati per coniugare cultura e solidarietà nel solco del principio del “rispetto per la vita”, cardine del pensiero del Premio Nobel per la Pace Albert Schweitzer.

Il primo evento si terrà giovedì 7 maggio alle ore 16.30 presso la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, dove sarà presentato il libro “La tela dell’anima” della scrittrice Donatella Lauria. Insieme all’autrice interverrà il fondatore della Fondazione, Alberto Guglielmi Manzoni. Il romanzo racconta il percorso interiore del protagonista Lorenzo Almirante, un viaggio tra identità, errori e ricerca di equilibrio tra impulso e spiritualità. L’incontro, a ingresso libero, sarà moderato dallo stesso Manzoni.

Il secondo appuntamento è in programma sabato 9 maggio, sempre alle ore 16.30, nella suggestiva cornice dell’ex Chiesa anglicana di Bordighera. In scena un evento musicale benefico con il duo formato da Vitaliano Gallo e Cristina Noris. La serata sarà arricchita dalle letture poetiche degli attori Maura Polito e Matteo Cassini della compagnia “Gli SpacciAttori di Sogni”.

L’evento prevede una raccolta fondi a favore dell’AISLA (sezioni Imperia-Savona), a sostegno delle famiglie di persone affette da SLA. Anche in questo caso l’ingresso è libero, con offerte volontarie.

Le iniziative, patrocinante dal Comune di Bordighera, confermano l’impegno della Fondazione nel portare avanti un progetto che unisce divulgazione culturale e azioni concrete di solidarietà, promuovendo il dialogo tra discipline e il supporto alle fragilità del territorio.

È possibile sostenere la Fondazione L’Uomo e il Pellicano ETS anche attraverso la donazione del 5x1000.