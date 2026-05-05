Sanremo, condominio senza amministratore e luce staccata: caos e proteste in via Palazzo 12

Il Condominio Roverizio di via Palazzo 12 a Sanremo si trova al centro di una situazione sempre più critica, segnata da disservizi, mancanza di comunicazione e problemi amministrativi gravi. I condomini denunciano infatti la totale irreperibilità dell’amministratore, una condizione che ha portato all’autoconvocazione di un’assemblea straordinaria fissata per il prossimo 15 maggio, con l’obiettivo di nominare un sostituto.

Nel frattempo, stanno emergendo una serie di problematiche rimaste fino a poco tempo fa sconosciute. Tra queste, consuntivi mai presentati, assicurazione non pagata e un decreto ingiuntivo da parte di Riviera Ecologia, elementi che delineano una gestione quantomeno carente. La situazione è precipitata ulteriormente quando la luce delle scale è stata interrotta, lasciando i residenti in una condizione di disagio quotidiano. Il fornitore di energia, la ditta Xenergy, è stato contattato direttamente da uno dei condomini, che ha inviato una comunicazione formale allegando la convocazione dell’assemblea e i propri documenti, nel tentativo di ottenere una proroga.

Nella richiesta si evidenziava come il debito accumulato, pari a circa 700 euro relativi al periodo da marzo 2025 a marzo scorso, non rappresentasse una perdita definitiva, considerando che il condominio continuerà a esistere e che un nuovo amministratore avrebbe provveduto al pagamento. Tuttavia, la risposta ricevuta è stata negativa. Come riportato nella comunicazione, “o paghiamo o restiamo senza luce”. Una posizione legittima dal punto di vista normativo, ma che i residenti giudicano eccessivamente rigida, soprattutto alla luce della situazione straordinaria. Secondo i condomini, “una proroga di pochi giorni si poteva concedere”, evitando così ulteriori disagi a famiglie già messe in difficoltà da una gestione assente e da problemi accumulati nel tempo.

Ora tutte le attenzioni sono rivolte all’assemblea del 15 maggio, da cui si spera possa emergere una nuova guida capace di ristabilire ordine, trasparenza e servizi essenziali all’interno del condominio.