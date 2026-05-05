Piazza Colombo, lavori prorogati fino al 31 maggio: stop al traffico e restyling urbano in due fasi

Proseguono e si allungano i tempi dei lavori di riqualificazione in piazza Colombo, cuore nevralgico della città, dove il cantiere avviato nelle scorse settimane sul marciapiede nord richiederà più tempo del previsto. Con una nuova ordinanza, il Comune ha disposto la proroga delle limitazioni alla circolazione fino al 31 maggio 2026, estendendo i divieti già in vigore.

L’intervento, molto atteso da cittadini e commercianti, punta a risolvere le criticità legate alla pessima condizione della pavimentazione, già oggetto di segnalazioni. Dopo il recente rifacimento del lato ovest, si completa così un progetto più ampio di restyling urbano, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, percorribilità ed estetica complessiva della piazza. Nel dettaglio, l’ordinanza stabilisce che, fino alle 20 del 31 maggio, sulla corsia centrale di piazza Colombo saranno in vigore il divieto di transito per tutti i veicoli e il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata. Le disposizioni saranno segnalate tramite cartellonistica temporanea e controllate dagli agenti preposti.

Il cantiere procederà in due fasi, partendo dal lato di ponente per poi spostarsi verso levante. Durante i lavori, sarà comunque garantito il passaggio pedonale attraverso il centro della piazza, mentre le attività commerciali, comprese quelle dotate di dehor, resteranno accessibili grazie a pedane provvisorie. L’amministrazione comunale ribadisce che si tratta di un intervento strategico: «un passo fondamentale per la riqualificazione della piazza», capace di migliorare non solo la sicurezza dei pedoni, ma anche l’esperienza di chi vive e lavora quotidianamente nella zona.

Resta inoltre la possibilità, per chiunque ne abbia interesse, di presentare ricorso contro il provvedimento entro i termini previsti: 60 giorni al TAR Liguria o 120 giorni al Capo dello Stato.