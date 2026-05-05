Educazione stradale e inclusione: la Polizia Locale di Sanremo in strada con i ragazzi del progetto “Io sono qui” (Foto)

È proseguito il percorso di educazione stradale rivolto ai ragazzi del progetto “Io sono qui”, iniziativa dedicata a giovani in condizione di vulnerabilità, grazie alla collaborazione della Polizia Locale di Sanremo.

Dopo il primo modulo formativo dedicato alle principali regole del Codice della Strada, alla segnaletica e ai corretti comportamenti da tenere come pedoni e ciclisti, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di vivere un momento pratico direttamente negli spazi urbani. Un’attività pensata per verificare sul campo quanto appreso, accompagnando i ragazzi in un’esperienza semplice, concreta e altamente educativa.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso del progetto “Io sono qui”, che punta a promuovere autonomia personale, integrazione sociale e competenze di cittadinanza attiva. Imparare ad attraversare correttamente, riconoscere i segnali, muoversi con attenzione sui marciapiedi e comprendere il ruolo delle regole nella vita quotidiana significa infatti aiutare i ragazzi a sentirsi più sicuri, più consapevoli e più partecipi della comunità.

Particolarmente apprezzato è stato il contributo dell’agente Barbara Lacchetta della Polizia Locale di Sanremo, che ha seguito l’attività con grande professionalità, sensibilità e attenzione. Il suo modo di rapportarsi ai ragazzi, fatto di chiarezza, pazienza e disponibilità, ha permesso di creare un clima sereno e partecipato, favorendo il coinvolgimento di tutti e valorizzando le capacità di ciascuno.

La presenza della Polizia Locale ha rappresentato non solo un importante supporto tecnico e formativo, ma anche un esempio positivo di istituzione vicina alle persone. Un’istituzione capace di accompagnare, spiegare e costruire fiducia, rendendo le regole non qualcosa di distante, ma uno strumento utile per vivere meglio e in maggiore sicurezza.

L’attività ha confermato il valore della collaborazione tra realtà educative, enti del territorio e istituzioni. Attraverso esperienze come questa, l’educazione stradale diventa anche educazione alla convivenza, al rispetto reciproco e all’inclusione reale.

A nome di Formedil Imperia, il Direttore Francesco Castellaro esprime un sentito ringraziamento alla Polizia Locale di Sanremo e, in particolare, all’agente Barbara Lacchetta, per la disponibilità, la competenza e la sensibilità dimostrate nel condividere con i ragazzi un percorso significativo.

«Esperienze come questa – sottolinea il Direttore Castellaro – rappresentano un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni, enti formativi e realtà del territorio possa generare valore educativo e sociale. Ringraziamo la Polizia Locale di Sanremo per aver accompagnato i ragazzi con attenzione e professionalità, trasformando una lezione di educazione stradale in un’autentica esperienza di crescita, autonomia e inclusione».