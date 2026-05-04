Calcio femminile. Matuziana, goleada a Pian di Poma della formazione Under 15 sul Ceriale

Si è disputata sabato alle ore 13.30, sul campo di Pian di Poma, la 13ª e forse ultima giornata del Campionato Regionale Femminile Under 15, con la sfida tra Matuziana Sanremo e Ceriale Calcio.

Il match si è concluso con un netto 14-4 in favore della squadra di casa, protagonista di una prestazione offensiva di grande impatto.

A trascinare la Matuziana è stata il “bomber” Pastorino, autrice di una straordinaria decina di reti. A segno anche Anastasia Bacchi, giovane new entry, Sara Filippone – che chiude così la classifica marcatori con 11 gol in 13 partite – oltre a Diletta Borfiga e Benedetta Orsetti, entrambe a segno nel festival del gol.

Al termine della gara grande festa sul campo tra genitori, amici e parenti, a coronamento di una stagione intensa e ricca di soddisfazioni.

La Matuziana chiude così la seconda fase del campionato con 26 punti, frutto di 8 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, posizionandosi al momento al secondo posto in classifica, alle spalle dell’Entella ma con un solo punto di distacco.