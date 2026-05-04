Fresh ’n’ Clean School, tris di vittorie tra Sanremo e Lucca: talento e dominio nella urban dance

Un’altra domenica da incorniciare per la Fresh ’n’ Clean School, che il 3 maggio ha messo a segno un clamoroso tris di vittorie, confermandosi come una delle realtà più solide e vincenti della scena urban dance.

A brillare per primi sono stati i Kids Gone Funk, capaci di conquistare il primo posto nella categoria under 14 al Sanremo Dance Festival. Una performance che ha colpito per energia, precisione e uno stile sorprendentemente maturo, nonostante la giovane età dei ballerini.

Nella stessa giornata è arrivata un’altra importante conferma: i Fresh ’n’ Clean Junior hanno trionfato nella categoria Veterani al Prime Lucca Street Dance Contest, competizione in cui erano presenti anche diverse crew professionistiche. Un risultato che non rappresenta un episodio isolato, ma l’ennesima prova di un dominio costruito nel tempo, grazie a qualità tecnica, creatività e forte presenza scenica.

A completare una giornata già straordinaria è stato il successo individuale di Viola Motosso, in arte Violet Popping, che ha conquistato la vittoria nella battle 1 contro 1 under 17, imponendosi con una performance intensa, carismatica e altamente espressiva.

Tre vittorie, tre categorie diverse, un’unica realtà vincente. La Fresh ’n’ Clean School, guidata dal Maestro Simone Stella, continua a raccogliere i frutti di un lavoro fondato su impegno, passione e crescita costante, contribuendo a rendere Imperia un punto di riferimento sempre più rilevante nel panorama hip hop.

«Una giornata fantastica! Sono felice per la conferma dei Fresh Jr e per la crescita dei Kids», ha dichiarato Simone Stella, direttore artistico e coreografo della scuola.

«Ringrazio tutti i ragazzi per l’impegno e la passione con cui vivono la danza: siamo una bella realtà non solo per i risultati, ma per i valori umani e sportivi che crescono ogni giorno».

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche agli imprenditori locali che sostengono il progetto, tra cui Altura Web & Brand Strategy Studio, Dr. Condominio Studio Parisi e Grafiche Amadeo, realtà che hanno creduto fin da subito nel talento dei giovani danzatori.