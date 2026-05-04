Escursione in E‑mountain bike al Monte Faudo: il CAI e Beside Cycling Riviera organizzano una giornata gratuita alla scoperta dell’entroterra

Domenica 10 Maggio il CAI (Club Alpino Italiano) organizza in collaborazione con Beside Cycling Riviera un'escursione gratuita in mountain bike al Monte Faudo, cima che sormonta Arma di Taggia, ma raggiungibile da varie direttrici.



"L'occasione vuole essere un invito a scoprire l'entroterra in E-mountain bike - si spiega nel comunicato -, per cui il percorso scelto è medio-facile, il punto di ritrovo è ad Arma di Taggia nei pressi del negozio 'Fun7', alle 8.45, dove chi ne ha necessità potrà affittare le mountain bike. Il percorso preciso dell'escursione verrà tarato il giorno stesso in base alle capacità dei partecipanti. Il dislivello positivo sarà di circa 1400m con pendenze non eccessive, verranno percorsi circa 50 km, il rientro è previsto per le 17/18. Percorrendo una strada bianca non impegnativa raggiungeremo la vetta del Monte Faudo che regala una vista a 360 gradi dal mare alle Alpi Liguri; dopo il pranzo al sacco ritorneremo verso la costa per poi tornare al punto di partenza. Per informazioni, prenotazioni e organizzazione noleggio bici chiamare entro venerdì, o messaggio WhatsApp, Aligi Comignani al numero 3891517948. Bici e pranzo al sacco non incusi, dovrà essere indossato un casco da bici (noleggiabile anch'esso) e i guanti, è consigliabile portare com sé almeno un litro e mezzo di acqua, snack zuccherati e le ginocchiere. Venite a scoprire l'entroterra in un modo facile e divertente!".

Sito web: www.becyclingriviera.com



