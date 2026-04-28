A Sanremo il workshop di Mountain Dulcimer: due giorni tra musica, apprendimento e performance finale

L’Associazione Nardini di Sanremo organizza un nuovo appuntamento dedicato alla musica e alla scoperta di strumenti poco conosciuti ma ricchi di fascino. Il 9 e 10 maggio andrà in scena il workshop di Mountain Dulcimer, un’esperienza formativa e coinvolgente pensata per chiunque desideri avvicinarsi alla musica. “La gioia di suonare uno strumento, la magia di fare musica” è lo spirito che anima questo stage di due giorni, adatto anche a beginner assoluti di tutte le età, senza necessità di competenze musicali pregresse.

Il corso sarà guidato dall’insegnante Gianna Williams, che accompagnerà i partecipanti nell’apprendimento delle basi di questo particolare strumento. Il workshop si concluderà con una performance informale di gruppo, durante la quale verranno eseguiti semplici brani appresi nel corso delle lezioni. Le attività si svolgeranno presso la Chiesa luterana di Sanremo, in Corso Garibaldi 37. La giornata di sabato 9 maggio sarà organizzata in piccoli gruppi, con tre fasce orarie tra cui scegliere:

9.30 – 10.30

11.00 – 12.00

15.00 – 16.00

Domenica 10 maggio, invece, i partecipanti si ritroveranno alle 15 per ripassare i brani imparati, con presentazione finale alle 17.

Il workshop è ideale per tutte le età, a partire dai 5 anni, e rappresenta un’occasione unica per avvicinarsi alla musica in modo semplice e diretto. Gli strumenti saranno forniti durante le lezioni, permettendo a tutti di partecipare senza necessità di attrezzatura propria. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook “Amici del Mountain Dulcimer”. Il workshop è riservato agli associati, ma è possibile iscriversi all’associazione e partecipare. La prenotazione è consigliata: per riservare un posto è possibile chiamare il numero +39 347 5337157 oppure scrivere all’indirizzo email associazionenardini@libero.it.