La magia entra al Molo 8.44: shopping e spettacolo all’aria aperta

Al Molo 8.44 lo shopping si arricchisce di un tocco di sorpresa. Nelle giornate del 25 e 26 aprile e in tutte le domeniche di maggio (10, 17, 24 e 31), dalle 15 alle 18, il centro commerciale all’aperto ospita “Shopping con il Mago”, un’attività di animazione itinerante pensata per coinvolgere grandi e piccoli.

Protagonista sarà Alessandro Fornuto, in arte Magic Alex, mago professionista che porterà tra le vie del centro trucchi, giochi di prestigio e momenti di intrattenimento a sorpresa.

Nessun palco e nessun orario fisso: la magia accade mentre si passeggia tra i negozi, si fanno acquisti o ci si concede una pausa, trasformando la visita in un’esperienza più dinamica e coinvolgente.

Particolare attenzione sarà dedicata ai più piccoli, che potranno ricevere in omaggio palloncini modellati, ma l’obiettivo è quello di sorprendere anche gli adulti, creando momenti leggeri e condivisibili.

Il calendario degli eventi prosegue anche a maggio con un’iniziativa dedicata alla natura e alla sostenibilità. Sabato 2 e domenica 3 maggio il Molo 8.44 ospiterà una fattoria didattica, con laboratori creativi e attività a contatto con gli animali.

Il sabato sarà dedicato al laboratorio “Mandala in natura”, un’esperienza che utilizza esclusivamente materiali naturali per creare composizioni artistiche senza produrre rifiuti. La domenica, invece, spazio all’esposizione degli animali della fattoria – tra cui conigli, cavie, tartarughe e galline – in un contesto pensato per avvicinare i più piccoli al mondo naturale.

Un programma che conferma la volontà del Molo 8.44 di offrire non solo occasioni di acquisto, ma esperienze capaci di coinvolgere tutta la famiglia, tra intrattenimento, scoperta e condivisione.