Evento e degustazione a Sanremo: una notte dedicata all’Essenza della Riviera, l’Olio EVO Taggiasco con Le Delizie del Cupin

Il ponente ligure non è solo mare e canzoni; è una terra che affonda le radici nel legno nodoso degli ulivi secolari. Mercoledì 22 Aprile, sotto le luci soffuse di Sanremo, l’appuntamento è con la tradizione più pura: una serata di degustazione interamente dedicata all’Olio Taggiasco, firmata da Le Delizie del Cupin in collaborazione con il Bar Stra-Ordinario di Sanremo.

Un viaggio sensoriale a passo lento

L'evento si terrà in Corso Garibaldi 191 presso il Bar Stra-Ordinario, a due passi dallo storico Casinò, dove l'eleganza della città incontra il sapore rustico e raffinato della nostra terra.

Durante la serata, gli ospiti saranno guidati in un percorso che tocca tre punti fondamentali:

Degustazione guidata: impara a riconoscere le sfumature dorate e le note fruttate del vero olio extravergine in comparazione con altri olii, in un ambiente rilassato senza troppi termini tecnici.

Olio Evo Taggiasco selezionato: protagonista assoluto, versato su pane croccante per esaltarne ogni molecola.

Racconti e tradizione: storie di uliveti e di una passione tramandata di generazione in generazione.

"Un'esperienza da assaporare, non solo da vivere." — Un invito a riscoprire la lentezza e la qualità che solo un prodotto artigianale sa offrire.

Come partecipare

L’atmosfera sarà intima e i posti, proprio per garantire la qualità del racconto, sono limitati. La buona notizia? L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è assolutamente obbligatoria per non restare a bocca asciutta.

Quando: mercoledì 22 aprile 2026, ore 20:30.

Dove: Bar Stra-Ordinario, Corso Garibaldi 191, Sanremo.

Prenotazioni: Invia un messaggio WhatsApp al numero 349 848 7639.

Preparate il palato: la Liguria più autentica vi aspetta a tavola con Le Delizie del Cupin