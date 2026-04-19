Sanremo verso il 25 Aprile, città già vicina al tutto esaurito: oltre l’80% delle strutture prenotate

Sanremo guarda al ponte del 25 Aprile con numeri già da alta stagione. A una settimana dalla Festa della Liberazione, la città dei fiori si avvicina infatti al tutto esaurito sul fronte turistico: secondo le principali piattaforme online, oltre l’80% delle strutture ricettive risulta già prenotato per il fine settimana che aprirà uno dei periodi più attesi della primavera.

Un segnale chiaro di come la Riviera si stia preparando a un nuovo assalto di visitatori dopo i buoni riscontri registrati tra Pasqua, weekend primaverili ed eventi delle ultime settimane. Sanremo, ancora una volta, si conferma una delle mete più ricercate del Ponente ligure quando il calendario offre ponti festivi e il meteo promette sole.

La giornata di ieri ha rappresentato una sorta di anteprima. Le temperature miti e il cielo sereno hanno richiamato in città numerosi visitatori dalla vicina Costa Azzurra, con tanti francesi arrivati oltreconfine per trascorrere qualche ora tra centro cittadino, negozi e lungomare. Corso Matteotti, via Palazzo e le principali vie dello shopping hanno visto un flusso costante di persone per tutta la giornata, mentre bar e locali del centro hanno lavorato con ritmi da weekend.

Non solo acquisti. Complice il clima quasi estivo, molti hanno scelto di spostarsi verso il mare. Le spiagge cittadine, in particolare quelle della zona del lungomare Calvino, si sono riempite di residenti e turisti sdraiati al sole, tra chi ha approfittato per le prime tintarelle e chi si è spinto fino a mettere i piedi in acqua. In diversi stabilimenti sono ricomparsi lettini e ombrelloni, segnale che la macchina della stagione estiva sta entrando progressivamente in funzione.

Il ponte del 25 Aprile cade quest’anno in una collocazione favorevole e rappresenta tradizionalmente uno dei primi veri test turistici dell’anno. Per alberghi, bed and breakfast, case vacanza e ristorazione è il momento in cui si misura la capacità della città di attrarre visitatori prima dell’estate piena.

Le previsioni meteo, al momento orientate verso giornate stabili e temperature sopra la media stagionale, potrebbero ulteriormente spingere le prenotazioni last minute nei prossimi giorni. È il motivo per cui operatori del settore guardano con attenzione all’ultima settimana prima della festività, storicamente decisiva per riempire le camere residue.

Sanremo si prepara così a un nuovo fine settimana da grandi numeri. Tra mare, shopping, passeggiate e tavoli all’aperto, la città entra nella sua tradizionale stagione lunga, quella che comincia in primavera e accompagna il turismo fino all’autunno. E il 25 Aprile, come spesso accade, potrebbe essere soltanto l’inizio.