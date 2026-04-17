La magia entra al Molo 8.44: shopping e spettacolo

Al Molo 8.44 lo shopping si arricchisce di un tocco di sorpresa. Nelle giornate del 25 e 26 aprile e in tutte le domeniche di maggio (10, 17, 24 e 31), dalle 15 alle 18, il centro commerciale ospita “Shopping con il Mago”, un’attività di animazione itinerante pensata per coinvolgere grandi e piccoli.

Protagonista sarà Alessandro Fornuto, in arte Magic Alex, mago professionista che porterà con sé trucchi, giochi di prestigio e momenti di intrattenimento a sorpresa.

Nessun palco e nessun orario fisso per gli spettacoli: la magia accade mentre si passeggia, si fanno acquisti o ci si ferma per una pausa, trasformando la visita al centro in un’esperienza più dinamica e coinvolgente.

Particolare attenzione sarà dedicata ai più piccoli, che potranno ricevere in omaggio palloncini modellati, ma l’obiettivo è quello di sorprendere anche gli adulti, creando momenti leggeri e condivisibili.

Un’iniziativa che punta a rendere il tempo trascorso al Molo 8.44 ancora più piacevole, aggiungendo allo shopping un elemento inaspettato: la meraviglia.