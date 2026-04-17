Balfor srl di Manta: la potenza a cui nessun tronco può resistere

In un settore dove la forza bruta incontra la tecnologia più avanzata, Balfor srl di Manta (Cuneo) si conferma leader indiscussa nella produzione di macchine da legna professionali. Le immagini della nuova campagna pubblicitaria appena lanciata raccontano tutto questo con ironia, epicità e un pizzico di umorismo made in Italy: non servono pozioni magiche, non serve un esercito, non servono ostacoli insormontabili: basta una Balfor.

Tutto raccontato da immagini, come quella di boscaioli dal volto deciso che posano accanto ad un verricello blu e arancione nel cuore di un bosco ligure-piemontese. Lo slogan è lapidario: «Non serve la pozione. Serve Balfor». Un chiaro riferimento alle leggende fantasy e ai superpoteri da fumetto, per ribadire un concetto semplice ma rivoluzionario: la vera magia è l’ingegneria italiana. La macchina, robusta e pronta all’uso, diventa l’alleato perfetto del professionista che non ha tempo per incantesimi, ma ha bisogno di risultati immediati.

La seconda immagine alza ancora di più il livello epico. Un legionario romano in armatura completa, elmo crestato e mantello rosso, impugna con fierezza la leva di una macchina Balfor. Lo sfondo è una radura di castagni e il messaggio è inequivocabile: «Non serve un esercito. Basta un legionario. Nessun tronco resiste». Qui Balfor gioca con la storia romana per sottolineare la potenza e l’affidabilità delle sue macchine: un solo operatore, una sola macchina, e intere cataste di legna vengono domate senza fatica. È l’omaggio alla tradizione del lavoro duro, reinterpretata con tecnologia idraulica di ultima generazione.

Al centro della campagna c’è la pura essenza tecnica. Nella terza diapositiva, protagonista assoluta è la Pro 19t della Serie Pro Big. La spaccatrice viene mostrata in tutto il suo splendore meccanico: braccio idraulico, struttura rinforzata, design aggressivo. Lo slogan «Potenza che non conosce ostacoli» è un manifesto di forza bruta e precisione. 19 tonnellate di spinta pura, progettate per tronchi anche i più nodosi e resistenti. La Serie Pro Big è pensata per i professionisti esigenti, quelli che ogni giorno affrontano il bosco come una sfida da vincere.

Infine, l’immagine che chiude il cerchio: un samurai in armatura tradizionale rossa e nera, katana in mano, affianca la Balfor Samurai 700. Lo sfondo è un bosco con torii rossi, e la scritta in giapponese (e italiano) ribadisce: «Nessun tronco resiste». Un tributo alla cultura orientale del guerriero implacabile, per celebrare una macchina che incarna perfezione, equilibrio e potenza inarrestabile. La Samurai 700 è la top di gamma: design compatto, prestazioni estreme, ideale per chi vuole il massimo in termini di produttività e resistenza.

Quattro immagini, quattro modi diversi di raccontare la stessa verità: Balfor non è solo una marca di macchine per la lavorazione del legno. È un partner affidabile, innovativo e dal carattere forte, nato nel cuore del Piemonte e apprezzato in tutta Europa. Ogni spaccalegna Balfor è costruita con acciaio di prima qualità, componenti idraulici all’avanguardia e una cura artigianale che solo un’azienda familiare come Balfor srl può garantire.

Nel bosco di oggi, dove tempo e fatica devono essere ottimizzati senza rinunciare alla sicurezza, Balfor dimostra che la vera leggenda non è un eroe mitologico, ma una macchina italiana che lavora al tuo fianco. Che sia con la pozione, con la legione o con la spada del samurai… alla fine vince sempre Balfor.

La forza italiana che spacca davvero.

Balfor srl - Manta (CN) – www.balfor.it