L’eccellenza di Vallecrosia brilla a Siviglia: Sigmatel protagonista alla Convention Iren Mercato Spa ed Elecricity

Non è solo una questione di chilometri, ma di traguardi raggiunti. Lo scorso marzo, la giovane e dinamica realtà di Sigmatel ha varcato i confini nazionali per approdare a Siviglia, distinguendosi come una delle protagoniste assolute della prestigiosa convention organizzata da Iren Mercato Spa ed Electricity.

In un momento storico in cui il mercato di luce e gas è al centro del dibattito ministeriale e delle preoccupazioni dei cittadini, Sigmatel si è seduta al tavolo dei grandi per discutere di strategie, futuro e, soprattutto, di consulenza di qualità.

Un modello di successo nel cuore della città

Situata in via Colonnello Aprosio 350 a Vallecrosia, l'attività guidata da Alessio Luccisano ha dimostrato in soli tre anni come la competenza possa fare la differenza. Il titolare è stato selezionato tra i migliori esempi di imprenditorialità per la sua capacità di offrire un supporto trasversale: non solo energia, ma un ecosistema di servizi che spazia dalle assicurazioni alle telecomunicazioni.

"Il nostro obiettivo è trasformare la complessità dei mercati energetici in trasparenza e risparmio per i nostri clienti, sia domestici che business."

Perché Sigmatel è il partner ideale:

Affidabilità Garantita: Partner dei principali player nazionali.

Multiservizi: Gestione integrata di Luce, Gas, Assicurazioni e Telco.

Presenza sul Territorio: Un volto umano e professionale in un mondo sempre più digitale.

Save the Date:

Il Grande Evento del 16 Maggio

Il percorso di crescita di Sigmatel sta per toccare una tappa fondamentale. Il prossimo 16 Maggio l'attività festeggerà il suo terzo anniversario con un evento esclusivo dedicato alla città.

Sarà un’occasione imperdibile per scoprire le ultime novità del settore e festeggiare tre anni di successi all’insegna dell’energia pura.

Restate sintonizzati: il meglio deve ancora venire!

Sigmatel di Alessio Luccisano, Via Colonnello Aprosio 350, Vallecrosia (IM)

Innovazione e trasparenza al servizio del tuo risparmio.