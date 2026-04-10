Che Profumi Indossano le Star: 5 Profumi per 5 Vip

Fragranze iconiche e personaggi indimenticabili: il profumo delle celebrità

I profumi non sono solo accessori: raccontano chi siamo, lasciano un ricordo e spesso diventano una vera firma personale. Non è un caso che anche le star scelgano con cura le fragranze da indossare, trasformandole in un tratto distintivo della propria immagine. Oggi, grazie alla diffusione dei Profumi di Nicchia e a realtà come 50 ml, rivenditore di profumi artistici, sempre più persone possono avvicinarsi a questo mondo e scoprire essenze uniche, lontane dai classici profumi commerciali. In questo articolo esploriamo 5 fragranze iconiche legate a 5 vip, tra eleganza, carattere e storie affascinanti.

Tra i marchi più rappresentativi della profumeria artistica troviamo Parfums de Marly, una maison che unisce storia e contemporaneità in modo raffinato. Ispirata alla Francia del XVIII secolo e allo splendore delle corti reali, nasce dalla passione del fondatore Julien Sprecher per la profumeria e per l’epoca di Luigi XV. Il Château de Marly era un luogo esclusivo, dedicato al piacere e alla libertà, dove la corte viveva immersa nelle fragranze, utilizzate per corpo, abiti e ambienti. Ancora oggi, questo immaginario fatto di eleganza, selezione e lusso ispira creazioni pensate per chi vuole distinguersi.

Del resto, ieri come oggi, il profumo è sempre stato un simbolo di stile e personalità: un dettaglio invisibile ma potentissimo, capace di raccontare qualcosa di noi. Ed è proprio per questo che molte celebrità, nel tempo, hanno scelto fragranze iconiche, diventate parte integrante del loro mito!

Belen Rodriguez e Narcotic V: sensuale e magnetica

Tra le fragranze più intense e riconoscibili della profumeria artistica troviamo Narcotic V di Nasomatto, un profumo che non passa inosservato. Celebre per essere indossato da Belen Rodriguez, incarna perfettamente un’idea di femminilità forte, sicura e consapevole del proprio fascino.

Le sue note floreali, opulente e avvolgenti, creano una scia seducente e persistente, capace di attirare l’attenzione senza bisogno di eccessi. È un profumo che si fa notare, proprio come la presenza scenica di Belen: spontanea, decisa e impossibile da ignorare.

Rihanna e Love, Don’t Be Shy: dolce e irresistibile

Rihanna non è solo un’icona musicale e di stile, ma anche una delle celebrity più citate quando si parla di profumi. La fragranza che la contraddistingue è Love, Don’t Be Shy di Kilian, diventata quasi leggendaria tra i fan.

Si tratta di un profumo gourmand, dolce e avvolgente, in cui note di marshmallow, vaniglia e fiori d’arancio si fondono creando una scia calda e irresistibile. Chi ha avuto modo di incontrarla racconta proprio di questo profumo unico, capace di lasciare un ricordo immediato. È una fragranza che riflette perfettamente il suo lato più seducente, ma anche giocoso e vivace.

Naomi Campbell e Portrait of a Lady: eleganza senza tempo

Naomi Campbell è da sempre sinonimo di eleganza, forza e presenza scenica. Non sorprende quindi che il suo profumo sia Portrait of a Lady di Frederic Malle, una fragranza iconica della profumeria di nicchia.

Costruito attorno a una rosa intensa e sofisticata, arricchita da patchouli e spezie, questo profumo è profondo, deciso e raffinato. È una scelta che racconta una femminilità sicura, proprio come quella della supermodella. Un profumo che lascia il segno con grande carattere, come quello di Naomi!

Lady Diana e Quelques Fleurs L’Original: raffinatezza e discrezione

Lady Diana rimane una delle figure più amate e iconiche della storia recente, simbolo di eleganza autentica e sensibilità. Il profumo che le viene spesso associato è Quelques Fleurs L’Original di Houbigant, una fragranza storica che ha segnato la profumeria classica.

Si tratta di un bouquet floreale armonioso e raffinato, costruito su un equilibrio perfetto tra diverse essenze. Il risultato è una fragranza luminosa e delicata, che non invade ma accompagna con grazia. Proprio come Diana, rappresenta una bellezza discreta, mai eccessiva, capace di lasciare un’impronta profonda senza bisogno di esagerare.

Marilyn Monroe e Chanel N°5: il mito del profumo

Quando si parla di profumo e celebrità, è impossibile non pensare a Marilyn Monroe e al leggendario Chanel N°5. La sua celebre frase “Cosa indosso per dormire? Solo due gocce di Chanel N°5” ha reso questa fragranza immortale.

Chanel N°5 è un’icona culturale. Le sue note aldeidate e floreali creano una composizione sofisticata e inconfondibile. Proprio come Marilyn, rappresenta una femminilità magnetica, sensuale e senza tempo, capace di attraversare epoche e generazioni senza mai perdere il suo fascino.

I profumi delle star continuano ad affascinarci perché vanno oltre la semplice scelta estetica: raccontano identità, emozioni e storie personali. Ogni fragranza diventa una firma invisibile, un dettaglio che completa e definisce lo stile di chi la indossa.

Tuttavia, non serve essere una celebrità per trovare il proprio profumo ideale: basta lasciarsi guidare dalla curiosità e scegliere una fragranza che rispecchi davvero la propria personalità. Perché, in fondo, il profumo più bello è quello in cui ci si riconosce!













Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.