Sancassiano, partner di IDA Summit 2026: innovazione e dialogo internazionale sull’arte dell’impasto

La Sancassiano S.p.A. opera sul mercato dal 1962 ed è diventata nel corso degli anni una delle aziende di riferimento a livello globale per la produzione di impastatrici ed impianti automatici di impasto per produzioni industriali di pane, pizza, croissant, panettoni, biscotti ed in generale per prodotti da forno, oltre all’impasto per snack come taralli, cracker o barrette energetiche e creme.

La preparazione dell’impasto, ed il tempo di fermentazione antecedente alla formatura, sono due aspetti chiave del processo produttivo, che non accettano imperfezioni. La Sancassiano offre per ogni prodotto specifiche soluzioni, rispettando il prodotto originale del cliente e permettendone una produzione su scala industriale preservandone comunque la qualità.

Da sempre innovatrice, l’azienda ha introdotto nel mondo della panificazione tecnologie uniche e brevettate, capaci di migliorare la qualità degli impasti e di ridurre la necessità di manutenzione, garantendo affidabilità e semplicità di utilizzo. La produzione dei componenti meccanici avviene interamente in Italia, consentendo il pieno controllo sulla qualità e sui processi produttivi.

L’indipendenza da gruppi ha permesso la nascita della Confederazione insieme a Oripan s.r.l. e Technology Unlimited, un network dedicato allo sviluppo di soluzioni scientifiche avanzate per il controllo e la misurazione delle qualità degli impasti. Questo approccio tecnico e scientifico si traduce in macchine robuste, efficienti e pensate per rispondere alle esigenze dell’industria alimentare globale.

Il confronto con realtà africane all’IDA Summit 2026 potrà aprire nuove interessanti possibilità di crescita, unendo le necessità produttive ed i prodotti tipici del continente africano alla capacità di industrializzare i processi di impasto. Il dialogo permetterà di ampliare le rispettive conoscenze e sarà per questo un importante processo di arricchimento reciproco.

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