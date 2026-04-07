Breast Unit Sanremo, ATS rassicura: attività senza stop grazie alla sinergia con AOM e nuovi chirurghi

Le attività della Breast Unit di Sanremo continuano senza interruzioni. A precisarlo è ATS, che interviene per chiarire la situazione del servizio di senologia sul territorio. “Le attività ambulatoriali e chirurgiche a senologia proseguono e non si segnala alcuna interruzione”, spiegano dall’azienda sanitaria, sottolineando come la continuità sia garantita da una stretta collaborazione con AOM.

Grazie a questa sinergia, infatti, tre professionisti sono stati messi a disposizione in convenzione e opereranno presso la senologia dell’Ospedale Borea, svolgendo attività chirurgica in base alle necessità del calendario. Attualmente, il coordinamento delle attività è affidato al dottor Rubino, individuato come sostituto per garantire la piena operatività del reparto. Nel comunicato, ATS ha voluto anche esprimere un sentito ringraziamento al dottor Claudio Battaglia, evidenziando come il suo lavoro abbia portato la Breast Unit sanremese a livelli di eccellenza.

Infine, un riconoscimento particolare è stato rivolto alla direttrice generale, la dottoressa Monica Calamai, per la disponibilità dimostrata nel rinnovare la convenzione tra le due realtà sanitarie, contribuendo a garantire un servizio fondamentale per i cittadini del Ponente Ligure e non solo.