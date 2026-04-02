Casa d’Aste Martini, quando il mercato decide il valore: da 5.000 a 47.000 euro, il successo dell’asta come strumento di valorizzazione

Vendere un’opera d’arte non significa semplicemente trovare un acquirente, ma costruire le condizioni perché quell’opera incontri il suo mercato e ne esprima il massimo valore. È proprio in questo spazio che si inserisce l’attività della Casa d’Aste Martini, realtà fondata a Sanremo nel 2004 dalla famiglia Martini, oggi punto di riferimento nel Ponente ligure per la vendita all’incanto di opere d’arte, antiquariato e collezioni.

Negli anni, la casa d’aste ha costruito una rete consolidata di collezionisti, mercanti, istituzioni e musei, offrendo un servizio che unisce competenza, visibilità internazionale e trasparenza. Un modello che trova la sua forza proprio nel meccanismo dell’asta, dove è il mercato a determinare il valore reale di un’opera.

Il valore nasce dalla competizione. Uno degli aspetti centrali della vendita all’asta è la competizione tra più acquirenti. A differenza di una trattativa privata, l’asta mette in relazione diretta più soggetti interessati allo stesso lotto, creando una dinamica che può far crescere significativamente il prezzo finale.

Un esempio recente è quello dell’opera di Fausto Zonaro, Giovane ragazza che porta la zucca, partita da una base d’asta di 12.000 euro e aggiudicata a 44.000 euro al martello, pari a 54.560 euro comprensivi dei diritti. Un risultato che racconta bene come la presenza di più partecipanti possa incidere in modo determinante sulla valorizzazione finale.

Ancora più eclatante il caso del dipinto di Francesco Filippini, Riposo di contadine: partenza fissata a 5.000 euro e aggiudicazione a 47.000 euro (58.280 euro con i diritti). In questo caso, la competizione tra due importanti mercanti ha dato vita a un vero e proprio rilancio continuo, facendo salire il prezzo ben oltre le aspettative iniziali.

Quando la scoperta cambia il mercato. Tra i casi più significativi delle ultime aste figura anche un dipinto attribuito a una scuola tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, Matrimonio della Vergine, presentato inizialmente come opera anonima con una base d’asta di 20.000 euro.

Durante le fasi di studio, però, è emersa una possibile attribuzione a un importante artista rinascimentale italiano attivo in Spagna. Una scoperta che ha immediatamente acceso l’interesse internazionale. La notizia si è diffusa rapidamente tra collezionisti, mercanti e istituzioni, portando alla partecipazione di musei spagnoli e operatori di primo piano del mercato dell’arte.

Il risultato è stato straordinario: l’opera è stata venduta a 180.000 euro al martello, pari a 223.200 euro con i diritti. Una vendita che ha avuto eco anche sulla stampa spagnola, confermando come l’asta possa diventare il luogo privilegiato per scoperte e rivalutazioni.

Un processo semplice, un risultato competitivo. Il percorso di vendita con la Casa d’Aste Martini è pensato per essere accessibile e trasparente. Tutto inizia con una valutazione gratuita, che può avvenire anche semplicemente inviando fotografie via email o WhatsApp. Nella maggior parte dei casi, le immagini permettono già una prima stima indicativa.

Successivamente, l’opera viene visionata direttamente dagli esperti, fotografata professionalmente, catalogata e inserita in asta. Da quel momento, entra in un circuito di visibilità internazionale, grazie alla pubblicazione su piattaforme specializzate e alla promozione verso una clientela selezionata.

Il venditore non sostiene costi iniziali: la casa d’aste trattiene una percentuale concordata sul prezzo di aggiudicazione finale, garantendo così un sistema chiaro e orientato al risultato.

Visibilità globale, risultati concreti. Uno dei punti di forza della vendita all’asta è la capacità di raggiungere migliaia di potenziali acquirenti in tutto il mondo. Ogni lotto viene visto, studiato e valutato da una platea ampia e qualificata, aumentando le possibilità di trovare il giusto acquirente.

È proprio questa combinazione tra visibilità e competizione a rendere l’asta uno degli strumenti più efficaci per la valorizzazione delle opere. In molti casi, come dimostrano gli esempi recenti, il prezzo finale supera di gran lunga la base d’asta, proprio grazie al confronto diretto tra più interessati.

Un punto di riferimento per arte e collezionismo. La Casa d’Aste Martini tratta una vasta gamma di beni: dipinti antichi, opere dell’Ottocento e Novecento, arte moderna e contemporanea, arte orientale, arredi, sculture, ceramiche, design, orologi, argenti e intere collezioni.

L’obiettivo resta quello di offrire un servizio completo e professionale, capace di accompagnare il cliente in ogni fase del processo, dalla valutazione alla vendita.

Informazioni e contatti

La Casa d’Aste Martini effettua valutazioni gratuite se finalizzate alla vendita. Per una prima stima è possibile inviare fotografie via email o WhatsApp ai seguenti contatti:

📧 info@astemartini.it

📱 +39 328 097 1422