Formedil Imperia lancia il “Summer Lab delle Costruzioni”: tecnologia, creatività, sicurezza e divertimento per ragazzi dai 12 ai 14 anni

Un’estate all’insegna della scoperta, della creatività e dell’innovazione. Formedil Imperia promuove il Summer Lab delle Costruzioni, un progetto educativo e orientativo rivolto a ragazzi e ragazze dai 12 ai 14 anni, pensato per offrire un’esperienza coinvolgente, formativa e divertente durante il periodo estivo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di far conoscere ai più giovani il mondo delle costruzioni attraverso un approccio moderno, pratico e stimolante, capace di unire tecnologia, manualità, sicurezza, lavoro di squadra e creatività.

Il Summer Lab si svolgerà presso la sede di Formedil Imperia e sarà articolato in quattro settimane, dal 6 al 31 luglio, con orario 8:30 – 16:00. Ogni settimana potrà accogliere un massimo di 25 partecipanti, così da garantire attenzione, qualità organizzativa e un’esperienza realmente partecipata.

Il programma prevede numerose attività esperienziali: Build in 3D Lab, Safety Experience con visori VR, Mani in Cantiere, Art Build Lab – decorazione e mosaico e il Summer Lab Final Party. Ogni pomeriggio saranno inoltre proposte attività dinamiche come Quiz Game in Cantiere, Play City Challenge, Drone Show Experience e Officina delle Idee.

Non si tratta di un semplice centro estivo, ma di un vero laboratorio di orientamento e crescita personale, dove i ragazzi potranno imparare facendo, sperimentare nuove tecnologie, sviluppare creatività e manualità, lavorare in gruppo e avvicinarsi in modo positivo ai temi della sicurezza, dell’innovazione e del futuro del settore edile.

“Con il Summer Lab delle Costruzioni vogliamo offrire ai ragazzi un’esperienza formativa nuova, capace di unire gioco, tecnologia, creatività e orientamento. Il settore edile sta cambiando rapidamente: innovazione digitale, sostenibilità, sicurezza e nuove competenze saranno sempre più centrali nei cantieri del futuro. Avvicinare i più giovani a questo mondo significa aiutarli a scoprire talenti, passioni e opportunità professionali, ma anche contribuire a costruire una nuova cultura del lavoro, più moderna, qualificata e sicura. Con questo progetto Formedil Imperia investe sui ragazzi e, allo stesso tempo, sul futuro del comparto delle costruzioni”, dichiara Francesco Castellaro, Direttore di Formedil Imperia.

Il progetto rappresenta anche una risposta concreta alle esigenze delle famiglie, offrendo una proposta estiva di qualità, sicura e ricca di contenuti educativi. I genitori potranno contare su un’iniziativa organizzata da un ente specializzato nella formazione e nella sicurezza, con attività pensate per accompagnare i ragazzi in un percorso di scoperta utile, divertente e orientato al futuro.

L’iniziativa, realizzata con il sostegno di ANCE Servizi Imperia Srl e con la collaborazione del sistema Formedil e delle parti sociali del settore edile, rientra nell’ambito di Orientamenti Summer, promosso da Regione Liguria, confermando l’impegno condiviso nel favorire percorsi di orientamento innovativi, esperienziali e vicini alle nuove generazioni.

La partecipazione è gratuita per i figli dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile. Per tutti gli altri partecipanti è previsto un piccolo contributo di iscrizione.

Le iscrizioni sono aperte fino al 30 giugno.