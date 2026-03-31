Vallecrosia, fiocco rosa alla Croce Azzurra Misericordia: è nata la piccola Greta

Fiocco rosa per la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia: nella mattinata di lunedì 30 marzo, alle ore 5.02, presso l’Ospedale di Sanremo, è nata la piccola Greta.

La neonata è figlia di Andrea Biasi, autista soccorritore ed ex dipendente, e di Elisabetta Farina, Vice Governatore della Misericordia di Vallecrosia.

Una splendida notizia che ha portato gioia tra i volontari e i colleghi dell’associazione, da sempre punto di riferimento sul territorio per il soccorso e l’assistenza.

Tutti i membri della Misericordia si sono uniti in un caloroso messaggio di congratulazioni ai neo genitori, rivolgendo al tempo stesso i migliori auguri di benvenuto alla piccola Greta.