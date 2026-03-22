Diano Castello celebra la pallapugno: Scajola al Memorial Ugo Amelio per la decima edizione

L’Assessore regionale e vicepresidente nazionale Fipap Marco Scajola ha preso parte oggi a Diano Castello, presso lo sferisterio “Quaglia”, alla decima edizione del Memorial Ugo Amelio, appuntamento dedicato alla pallapugno, sport simbolo della tradizione ligure e piemontese. Nel corso della manifestazione si sono affrontate due formazioni di Serie A, la squadra di Gottasecca, guidata da Vacchetto, e quella di Ceva, capitanata da Raviola, dando vita a un incontro di alto livello tecnico e agonistico.

Durante l’intervallo si è svolta la presentazione ufficiale delle squadre degli “Amici del Castello” che parteciperanno ai Campionati italiani 2026.



“La pallapugno rappresenta una delle espressioni più autentiche della nostra identità sportiva e culturale - dichiara l’assessore Marco Scajola. - Manifestazioni come il Memorial “Ugo Amelio” svolgono un ruolo fondamentale nella tutela e nella promozione di questo patrimonio, valorizzando al contempo gli sferisteri e sostenendo l’impegno delle società e dei giovani atleti.

Imperia avrà inoltre l’onore di ospitare, sabato 28 marzo alle ore 14.30, la finale della Supercoppa Italiana allo sferisterio “Edmondo De Amicis”, un appuntamento di grande rilievo, per il quale ci aspettiamo una significativa partecipazione di pubblico. Ringrazio l’associazione “Amici del Castello” per l’organizzazione e rivolgo a tutti gli atleti i migliori auguri per l’inizio della stagione”.