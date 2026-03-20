Riva Ligure rilancia il turismo con “Il Cuore Blu della Riviera”: presentato lo stato dell’arte della campagna (Foto e video)

Un progetto nato per rafforzare l’identità turistica del territorio e trasformare un momento di difficoltà in un’opportunità di rilancio. È questo il cuore della conferenza stampa dedicata all’aggiornamento della campagna di comunicazione “Riva Ligure, Il Cuore Blu della Riviera”, che ha visto gli interventi del sindaco Giorgio Giuffra e dell’assessore regionale al turismo Luca Lombardi.

“Volevamo fare un aggiornamento della nostra campagna – ha spiegato il sindaco Giuffra – nata insieme a Regione Liguria in un periodo complicato, anche a causa dell’interruzione del percorso ciclopedonale. Era però fondamentale trasmettere un messaggio di continuità”.

Oggi, con l’apertura del bypass, il Comune torna a essere “baricentrico nello sviluppo del territorio”, rafforzando la propria posizione all’interno della Riviera.

Il progetto “Cuore Blu” punta su un’identità precisa: il mare e la sostenibilità. “Il blu è il colore che rappresenta Riva Ligure – ha aggiunto Giuffra – e richiama il turismo ecosostenibile, legato anche al riconoscimento della Bandiera Blu, senza dimenticare tutte le realtà locali”.

Una strategia che si traduce in azioni concrete: campagne sui media locali, produzione di contenuti digitali – come reel turistici che hanno superato le 10 mila visualizzazioni – e interventi sul territorio, tra cui il miglioramento della passeggiata e la realizzazione di una quindicina di piazzole per camper vicino alla ciclabile.

Non è casuale la scelta del momento in cui tracciare il bilancio, a ridosso della Milano-Sanremo, evento simbolo del ciclismo internazionale. Proprio il cicloturismo rappresenta uno dei pilastri della strategia regionale.

“Di fronte a una criticità, Riva Ligure ha risposto prontamente – ha sottolineato l’assessore Lombardi – La Liguria è una capitale del cicloturismo, un segmento che funziona tutto l’anno e su cui stiamo investendo molto”.

Un turismo che si integra con l’identità del territorio: “Riva è un borgo sul mare che esprime perfettamente i valori della nostra regione, che non a caso è quella con più Bandiere Blu in Italia”.

Lombardi ha inoltre annunciato un importante passo istituzionale: l’avvio dell’iter per il riconoscimento della Riviera dei Fiori come DMO (Destination Management Organization), strumento chiave per la promozione coordinata del territorio.

Tra gli asset strategici anche la floricoltura, settore storico della zona, valorizzato anche in eventi e manifestazioni legate ai carri fioriti.

Sul fronte ambientale, il sindaco ha ricordato con orgoglio i riconoscimenti ottenuti: “Oltre alla Bandiera Blu, nel 2025 Riva Ligure è l’unico Comune da Genova al confine ad aver conquistato anche le tre vele di Legambiente, simbolo di eccellenza ambientale”.

Guardando al futuro, il calendario degli eventi si arricchisce con un appuntamento di rilievo: a Sanremo il 5 e 6 giugno si terrà l’“Oscar della Green Road Eco Tour” dedicato alla ciclovia. In quell’occasione sarà organizzato un educational con giornalisti di livello nazionale, che percorreranno un circuito pensato per far scoprire il territorio in bicicletta.

Ed è proprio questo uno degli obiettivi centrali del progetto “Cuore Blu”: intercettare i flussi di turisti che transitano sulla ciclabile e invitarli a fermarsi, a pochi passi dal percorso, per scoprire il borgo.

“Vogliamo far capire – il messaggio finale che giunge dal Comune di Riva Ligure – che oltre la ciclabile c’è una comunità, un paese e un’esperienza completa da vivere”.