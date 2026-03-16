Dopo il Festival, tra musica e curiosità: il barboncino resta uno dei cani più amati dalle star

Si è appena conclusa la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, che ancora una volta ha riportato Sanremo al centro dell’attenzione del mondo musicale e dello spettacolo. Sul palco del Teatro Ariston a trionfare è stato il cantante Sal Da Vinci, davanti a milioni di spettatori. Come accade ogni anno, dopo le cinque serate del Festival non restano solo le canzoni e le classifiche, ma anche tante curiosità che riguardano il mondo degli artisti: dagli abiti indossati sul palco alle passioni personali dei cantanti.

Tra queste, una riguarda un compagno peloso e molto speciale che negli anni ha accompagnato numerosi personaggi dello spettacolo e della musica italiana: il barboncino. Elegante, intelligente e dall’aspetto inconfondibile, il barboncino – in particolare nella versione toy – è infatti una delle razze canine più apprezzate da attori, cantanti e celebrità internazionali. Il rapporto tra artisti e animali domestici è infatti spesso molto forte. In un mestiere fatto di viaggi, concerti e ritmi intensi, la presenza di un cane rappresenta per molti cantanti un punto di equilibrio nella vita privata. Molti artisti raccontano infatti come i loro animali domestici diventino parte integrante della vita familiare, offrendo momenti di serenità e normalità anche quando la carriera artistica impone ritmi frenetici.

Tra le storie più note nel panorama musicale italiano c’è anche quella di Ornella Vanoni, che in diverse occasioni ha raccontato il rapporto speciale con i suoi barboncini. Per la cantante, i cani non erano semplicemente animali domestici ma veri compagni di vita, capaci di accompagnarla negli anni tra tournée, registrazioni e momenti di pausa.

Lo stesso Sal Da Vinci, fresco vincitore del festival di Sanremo, ha reso noto al grande pubblico di avere accolto a casa un barboncino toy, una presenza affettuosa che accompagna la quotidianità lontano dai riflettori del palco. Anche nel panorama internazionale sono note le passioni per questa razza di star come Lady Gaga e Katy Perry, che più volte hanno condiviso sui social immagini dei loro cani. La scelta non è casuale: il barboncino unisce piccole dimensioni, intelligenza spiccata e una forte capacità di adattarsi alla vita moderna.

Al di là della popolarità tra le star, il successo del barboncino è legato soprattutto al suo carattere. Si tratta infatti di una delle razze canine considerate più intelligenti, capace di apprendere rapidamente e di instaurare un rapporto molto stretto con il proprio proprietario. Originariamente utilizzato come cane da riporto in acqua, nel tempo si è trasformato in uno dei cani da compagnia più diffusi al mondo. Oggi esistono diverse varianti di taglia – grande, nano e toy – ma tutte mantengono le stesse caratteristiche di vivacità e affetto verso la famiglia.

Tra le diverse varianti della razza, il barboncino toy è oggi tra le più diffuse. Le sue dimensioni ridotte e il carattere vivace lo rendono particolarmente adatto alla vita in città e alla convivenza con la famiglia. Tra le caratteristiche più apprezzate ci sono la grande intelligenza, la facilità di apprendimento, il carattere affettuoso e socievole e la forte capacità di creare un legame con il proprietario.

Per questo motivo il barboncino toy è spesso scelto sia da famiglie sia da persone che vivono in contesti urbani. Chi desidera approfondire le caratteristiche di questa razza può trovare qui informazioni sulla storia e sul temperamento del barboncino toy .

E mentre Sanremo archivia anche questa edizione del Festival, tra le note delle canzoni e le luci del palco resta spazio anche per queste piccole curiosità che raccontano il lato più umano degli artisti: quello fatto di vita quotidiana, affetti e, spesso, di un piccolo compagno di vita che li aspetta a casa.







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