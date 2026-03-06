Calcio femminile. Matuziana Under 15 femminile, grandi soddisfazioni: convocata Diletta Borfiga al centro Federale

Grandi soddisfazioni arrivano dalla squadra Under 15 femminile della Matuziana. La giovane atleta Diletta Borfiga, classe 2012, è stata infatti convocata al centro Federale di Santa Margherita Ligure per due sessioni di allenamento.
Gli appuntamenti si terranno lunedì 9 e giovedì 12 marzo presso lo stadio Broccardi, occasione importante per la crescita tecnica e sportiva della promettente giocatrice matuziana.
Un riconoscimento prestigioso che premia il talento e l’impegno della squadra femminile Under 15 e che porta con orgoglio il nome della Matuziana nel panorama calcistico regionale.