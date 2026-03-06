Mimosa, la Liguria resta leader: ottima qualità e boom dell’export malgrado il clima avverso

La Liguria è la patria del florovivaismo italiano e leader nella produzione di mimosa, fiore simbolo dell’8 marzo. Con oltre cento varietà coltivate, la mimosa ligure non è solo bella e profumata, ma rappresenta anche una risorsa economica e occupazionale fondamentale per il territorio. La sua coltivazione richiede manodopera specializzata e contribuisce a sostenere aziende e famiglie liguri.

Quest’anno, la produzione ha dovuto fare i conti con criticità meteorologiche particolari. Le fioriture sono state anticipate, e il mese di febbraio ‘26 particolarmente piovoso ha messo a rischio la qualità dei fiori. Grazie all’abilità e alla dedizione dei produttori liguri, tuttavia, è stato possibile ottenere un prodotto di altissima qualità, mantenendo standard eccellenti nonostante le condizioni difficili.

“Quest’anno, le anomalie climatiche hanno reso più incerta la fioritura, ma la qualità della mimosa ligure resta altissima”, spiegano Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale. “Il Made in Italy è sinonimo di professionalità, sostenibilità, cura e dedizione, e la nostra provincia conferma il suo ruolo da leader. Un grande plauso ai produttori liguri che, con passione, garantiscono ogni anno mimosa di eccellenza.”

Dal punto di vista del mercato nazionale, si prevede una flessione del 15-20% rispetto allo scorso anno. Non si tratta però di una riduzione del consumo, quanto piuttosto dell’effetto del calendario: la Giornata della Donna cade di domenica e questo è un fattore che incide sugli scambi commerciali normalmente attivi nei giorni feriali, fenomeno che si osserva ogni volta che la ricorrenza cade di fine settimana.

Questo calo è tuttavia controbilanciato dall’andamento positivo del mercato estero, con una crescita significativa delle esportazioni, soprattutto in Russia, dove gli acquisti di mimosa ligure sono aumentati fino al 30%. Un segnale importante della qualità riconosciuta e dell’apprezzamento internazionale per il prodotto ligure.

Coldiretti Liguria invita a scegliere mimosa a km0 dai vivai della regione. Regalare mimosa ligure significa sostenere i produttori locali, valorizzare la tradizione e portare in dono non solo un fiore, ma un pezzo della Liguria.