Donne Coldiretti Liguria, una giornata di formazione e nuove progettualità con la visita della responsabile nazionale Serra

Si è svolta oggi una giornata dedicata alla formazione e alla crescita delle competenze imprenditoriali nel mondo agricolo, che ha visto protagonista il Coordinamento Donne Coldiretti Liguria con una serie di appuntamenti tra territorio, aziende agricole e progettualità innovative.

All’iniziativa ha partecipato anche Mariafrancesca Serra, Responsabile Nazionale Donne Coldiretti, la cui visita in Liguria ha rappresentato un importante momento di confronto e coordinamento a livello nazionale.

La giornata si è aperta presso l’azienda agricola Serre sul Mare, realtà specializzata nella coltivazione del basilico e simbolo di eccellenza produttiva del territorio ligure. La visita ha rappresentato un momento di confronto diretto con le imprenditrici agricole e di approfondimento sul valore delle filiere locali.

“Questa giornata rappresenta un momento significativo di incontro tra impresa, territorio e formazione” commentano Gianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale. “Le donne in agricoltura sono una risorsa fondamentale per l’innovazione e la competitività del nostro sistema produttivo. Investire sulle loro competenze significa investire sul futuro della Liguria rurale”.

Successivamente il gruppo si è spostato a Genova per il momento di coordinamento e il pranzo presso il Mercato Campagna Amica di Via Del Campo, ospiti di Alalunga – Pescatori in Città di Busca Davide, in un contesto che ha valorizzato le produzioni locali e la rete agroalimentare regionale.

Nel pomeriggio si è svolta la firma dell’accordo tra Donne Coldiretti Liguria e Global Thinking Foundation, che ha dato ufficialmente avvio al progetto formativo “Donne al Quadrato”, già approvato dal Coordinamento regionale a febbraio 2026. Il progetto punta a rafforzare le competenze economico-finanziarie delle imprenditrici agricole, promuovendo maggiore consapevolezza, autonomia gestionale e capacità di pianificazione.

“Con questo progetto rafforziamo un percorso concreto di crescita e consapevolezza economica per le nostre imprenditrici”, spiega Anna Fazio, Responsabile del Gruppo Donne Coldiretti Liguria. “L’educazione finanziaria rappresenta oggi uno strumento indispensabile per affrontare le sfide del mercato e consolidare le imprese agricole. Donne al Quadrato è un’opportunità importante per fornire strumenti pratici e strategici alle nostre associate. Così facendo, accompagniamo le imprenditrici in un percorso di autonomia e consapevolezza, rafforzando il loro ruolo all’interno del sistema agricolo regionale”.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti di educazione finanziaria e gestione dell’impresa agricola, rafforzando la capacità delle imprenditrici di pianificare e sviluppare la propria attività in modo più strutturato.

Promuovere l’inclusione finanziaria delle donne imprenditrici attraverso la formazione, strumento decisivo per costruire autonomia economica e nuove opportunità di crescita, soprattutto in un settore strategico come quello agricolo.