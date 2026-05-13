Coldiretti Imperia, Riccardo Piras è il nuovo Direttore provinciale: subentra a Domenico Pautasso

Cambio al vertice della Federazione provinciale di Coldiretti Imperia. Riccardo Piras è stato nominato nuovo Direttore della Federazione imperiese, raccogliendo il testimone da Domenico Pautasso, che assumerà il nuovo incarico di Direttore del quadrilatero provinciale Novara-Vercelli-Biella-Verbania.

Riccardo Piras proviene dall’esperienza maturata alla guida di Epaca Coldiretti Piacenza, incarico che ha ricoperto negli ultimi anni, distinguendosi per il lavoro svolto a supporto delle imprese agricole e del territorio. Una figura con una consolidata esperienza all’interno del sistema Coldiretti, chiamata ora a guidare la Federazione di Imperia in una fase di grande attenzione ai temi della valorizzazione del comparto agricolo, della tutela del Made in Italy e della vicinanza alle aziende associate.

Il passaggio di consegne si è svolto nel corso di una serie di incontri alla presenza di Alessandro Fedi dell’Area Organizzazione della Confederazione nazionale, e di Bruno Rivarossa, Delegato Confederale. Nel presentare alla dirigenza di Coldiretti Imperia la nomina di Riccardo Piras, Rivarossa ha sottolineato come “Imperia rappresenti una provincia simbolo delle produzioni agricole identitarie della Liguria, dall’olivicoltura alla floricoltura, patrimonio che deve continuare ad essere valorizzato e difeso. Questo avvicendamento si inserisce in un percorso di continuità volto a rafforzare ulteriormente la presenza di Coldiretti al fianco delle imprese e del territorio”

“Desidero ringraziare Domenico Pautasso per l’impegno, la professionalità e la vicinanza dimostrata in questi anni nei confronti delle imprese agricole del nostro territorio”, ha dichiarato Gianluca Boeri, Presidente Coldiretti Imperia. “A Riccardo Piras rivolgo il benvenuto da parte di tutta Coldiretti Imperia, certo che saprà proseguire con determinazione il percorso di crescita e tutela delle nostre aziende agricole”.

Nel salutare la Federazione di Imperia, Domenico Pautasso ha ringraziato la dirigenza, la struttura e tutte le aziende associate per il percorso condiviso negli anni trascorsi sul territorio imperiese.

“Lascio una realtà dinamica, composta da persone competenti e profondamente legate all’agricoltura del territorio”, ha sottolineato Pautasso. “In questi anni abbiamo affrontato insieme sfide importanti, lavorando sempre con l’obiettivo di dare risposte concrete alle imprese agricole. Porto con me un’esperienza umana e professionale significativa”.

Riccardo Piras ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico, evidenziando l’importanza strategica del territorio imperiese all’interno del panorama agricolo ligure.

“Assumo questo incarico con entusiasmo e senso di responsabilità”, ha dichiarato il neo Direttore. “Imperia rappresenta una provincia con produzioni di eccellenza, forte identità agricola e grandi potenzialità. L’obiettivo sarà proseguire il lavoro svolto fino ad oggi, rafforzando ulteriormente la presenza di Coldiretti al fianco delle imprese, valorizzando il dialogo con il territorio e affrontando con spirito di squadra le sfide che attendono il settore agricolo”.