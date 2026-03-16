Coldiretti Liguria: la multifunzionalità è la chiave per rafforzare le imprese agricole e creare nuove opportunità nei territori

La multifunzionalità rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci per rafforzare la resilienza delle imprese agricole liguri e creare nuove opportunità economiche e occupazionali nei territori. È quanto evidenzia Coldiretti Liguria in occasione delle celebrazioni per i vent’anni di Oscar Green, il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa che valorizza l’innovazione e l’imprenditoria giovanile in agricoltura.

In Liguria, la possibilità per le aziende agricole di affiancare alla produzione attività come la trasformazione dei prodotti, la vendita diretta, l’agriturismo, la didattica in fattoria e i servizi per il territorio rappresenta una risposta concreta alle difficoltà legate ai costi produttivi, ai cambiamenti climatici e all’instabilità dei mercati internazionali.

“La multifunzionalità è un modello che in Liguria ha dimostrato di funzionare”, sottolinea il presidente di Coldiretti Liguria, Gianluca Boeri, “perché consente alle imprese agricole di diversificare il reddito, valorizzare le produzioni locali e rafforzare il legame con il territorio. In una regione caratterizzata da un’agricoltura eroica e da un territorio complesso, innovazione e capacità di integrare attività diverse sono elementi fondamentali per garantire futuro alle aziende e opportunità ai giovani”.

“Parliamo di una leva strategica”, aggiunge Bruno Rivarossa, delegato confederale, “per contrastare lo spopolamento delle aree interne e mantenere vivo il presidio agricolo del territorio. Le imprese agricole liguri non producono solo cibo di qualità, ma generano servizi ambientali, tutela del paesaggio e nuove economie locali. Investire sui giovani e sull’innovazione significa rafforzare la sicurezza alimentare, la sostenibilità e la competitività dell’agricoltura ligure”.

In un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche e instabilità economica, sostenere lo sviluppo di modelli agricoli multifunzionali significa costruire un sistema più forte, capace di garantire valore economico, sociale e ambientale ai territori.