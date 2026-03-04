Marzo tra cultura e solidarietà: tre eventi della Fondazione l’Uomo e il Pellicano tra Liguri, musica e inclusione

Prosegue nel mese di marzo l’attività culturale e filantropica della Fondazione l’Uomo e il Pellicano ETS, realtà del Terzo Settore fondata nel maggio 2023 da Alberto Guglielmi Manzoni e attiva a Sanremo con operatività a livello nazionale. La Fondazione coniuga cultura e impegno solidale in un progetto unitario ispirato all’etica del “rispetto per la vita”, principio cardine dell’opera del medico, filantropo e Premio Nobel per la Pace Albert Schweitzer. Un percorso che, tra dicembre 2023 e novembre 2025, ha già portato alla realizzazione di 10 eventi musicali benefici tra Ponente ligure e Milano, con una raccolta di circa 6.000 euro a favore di diverse associazioni del territorio. Per il mese di marzo sono tre i nuovi appuntamenti in programma, tra approfondimento culturale e solidarietà.

Il 12 marzo alle ore 16.30, presso la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, si terrà l’incontro culturale “La regalità sacra presso gli antichi Liguri”, con l’antropologo culturale e scrittore Alessio Bellini. Ingresso libero. L’appuntamento offrirà un’analisi degli usi e delle tradizioni degli antichi Liguri, approfondendo il concetto di regalità sacra come possibile chiave di lettura della loro organizzazione politico-religiosa, attraverso fonti archeologiche, letterarie e modelli antropologici. A presentare e moderare l’incontro sarà il presidente della Fondazione, Alberto Guglielmi Manzoni.

Il 21 marzo alle ore 16.00, nella sede degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala, è in programma l’evento “La Musica del Volto”, con Domenico Esile, presidente SPI, e il medico chirurgo estetico Florian C. Heydecker, accompagnati da un intervento musicale del duo Sofija Dardi (pianoforte) e Daniel Leon (violino).

La partecipazione è su invito, con un contributo di 10 euro a sostegno delle attività della Fondazione. L’incontro proporrà una riflessione sul volto come elemento identitario ed espressivo, esplorando il legame tra immagine, dimensione psichica e percezione di sé.

Il 28 marzo alle ore 10.30, sempre presso gli Amici del Loggione del Teatro alla Scala, si terrà il concerto benefico “Musica che accoglie, sinfonie di solidarietà”, con il Trio Ecate composto da Elisa Verona (violino), Elisa Contedini (violoncello) e Marco Federico Maria Drufuca (pianoforte).

La partecipazione, su invito, prevede un contributo di 20 euro a sostegno delle attività della Fondazione e di Portami per Mano Onlus, associazione milanese che riunisce famiglie di bambini e ragazzi con disturbo dello spettro autistico e altre fragilità.

Un calendario che conferma l’impegno della Fondazione nel promuovere riflessione culturale e azione concreta, dimostrando come musica e sapere possano diventare strumenti efficaci di inclusione e bene comune.