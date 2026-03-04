Camporosso, il Centro Equestre Val Nervia presente allo Stars’ Day a Roma (Foto)

Il Centro Equestre Val Nervia partecipa allo Stars’ Day a Roma. Nella giornata del 27 febbraio si è tenuta nella sala d'onore del Coni nella Capitale la festa dello sport, che celebra i campioni della federazione FITETREC-ante nelle varie discipline, dove sono stati premiati 300 campioni che si sono messi in luce in campo italiano e internazionale nel mondo equestre.

In rappresentanza del centro equestre Val Nervia, capitanato dal coach Barbara Cattaneo, vi erano le amazzoni Cecilia Lamberti, Viola Rebaudo, Mariavittoria Sarubbi, Letizia Mercenaro, Alida Rinaldi, Valeria Magrelli, Matilda Maugeri, Giorgia Strangio, Greta Campanella, Pierrine Lo Bello, Alyssa Laugier, Lidia Manera, Federica Beccaria e Gaia Rao che hanno ricevuto un riconoscimento.

"Erano tutte molto emozionate quando hanno ricevuto il riconoscimento dal presidente del Coni Luciano Bonfiglio, del ministro per lo Sport Andrea Abodi, del presidente della Fitetrec-Ante Franco Amadio e dell’ex presidente del Coni Giovanni Malagò" - fa sapere il Centro Equestre Val Nervia - "Si ringrazia la Wsga pony e la federazione FITETREC-ante per aver regalato questa bellissima esperienza".