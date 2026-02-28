Isola Sanremo chiude l’edizione 2026 tra musica, territori e relazioni: oggi l’evento finale con il Comune di Alcamo

Dopo settimane intense di incontri, musica, racconti e sapori, Isola Sanremo si avvia alla sua giornata conclusiva, confermandosi uno degli spazi più dinamici e trasversali del periodo festivaliero.

L’hub creativo ideato da Lidia Schillaci e prodotto da Scarlatti Management ha trasformato il rooftop dell’Hotel Nazionale in un punto di riferimento a pochi passi dal Teatro Ariston, con vista sul Casinò di Sanremo, offrendo un modo alternativo di vivere il Festival di Sanremo.

Isola Sanremo è stato soprattutto uno spazio di connessioni autentiche, dove si sono incontrati artisti, giornalisti, operatori del settore e ospiti istituzionali. La musica è rimasta il cuore pulsante del format, tra live, interviste e momenti di confronto, raccontati e amplificati dai media partner Avvenire e RGS.

Accanto ai contenuti musicali, grande attenzione è stata dedicata ai prodotti del territorio e all’artigianato di qualità: degustazioni, storytelling aziendale e presentazioni hanno animato le giornate, creando un dialogo concreto tra cultura, impresa e identità. Tra gli appuntamenti più partecipati anche Pizza Sanremo, capace di unire convivialità, creatività e spettacolo.

La chiusura ufficiale di oggi vede la partecipazione del Comune di Alcamo. Il sindaco e l’assessore saranno presenti per promuovere il territorio alcamese, raccontare le sue eccellenze e presentare le iniziative in programma nei prossimi mesi. «Un’occasione di visibilità e racconto che mette in dialogo territori e pubblico nazionale».

La presenza istituzionale suggella lo spirito di Isola Sanremo: un luogo in cui musica, territori e istituzioni si incontrano in modo naturale, costruendo relazioni concrete e durature. Si chiude così un’edizione che ha dimostrato come il Festival possa essere vissuto anche da un’altra prospettiva, fatta di contenuti, visione e connessioni reali.