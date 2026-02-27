Corso S.A.B. 2026: aperte le iscrizioni alla prima edizione per bar, ristoranti e attività alimentari

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla prima edizione 2026 del corso S.A.B. (Somministrazione Alimenti e Bevande), promosso da Ce.s.co.t. Confesercenti. Si tratta di un percorso formativo obbligatorio per chi intende avviare o gestire bar, ristoranti, pizzerie e negozi di alimentari, in quanto consente di acquisire il requisito professionale richiesto dalla normativa.

Il corso prenderà il via il 16 marzo 2026 e avrà una durata complessiva di 100 ore, suddivise in 50 ore in presenza e 50 ore online, per favorire la partecipazione anche di chi già lavora. Le lezioni si svolgeranno quattro giorni a settimana, nella fascia serale dalle 18 alle 22. «Data l’urgenza manifestata da molti aspiranti imprenditori, si consiglia di prenotare il proprio posto il prima possibile», fanno sapere dalla segreteria organizzativa.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Ce.s.co.t. ai seguenti recapiti:

Telefono: 0183/720040 (interno 4)

WhatsApp: 335/5994976

Email: cescot.imperia@catliguria.it

Social: pagina Facebook “Cescot Imperia”

Un’opportunità concreta per trasformare un’idea imprenditoriale in un’attività regolare e qualificata nel settore della ristorazione e del commercio alimentare.