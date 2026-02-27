Sanremo 2026 - Eddie Brock: “A scuola con Fulminacci, oggi tifo per Sayf” (foto e video)

In una settimana frenetica, segnata dai riflettori costantemente accesi, c’è qualcuno che ha scelto di portare una ventata di ‘cordialità e amore’.

È Eddie Brock, artista romano in gara con il brano ‘Avvoltoi’ che questa sera sarà tra i quindici protagonisti.

Nei giorni scorsi Eddie ha organizzato una partita di calcio con chi lavora dietro le quinte della kermesse che non è stato solo un passatempo ma che ha voluto lanciare un messaggio preciso: abbattere le barriere tra ‘chi giudica e chi canta’.

“Mi piaceva parlarci un po’ come persone, perché, alla fine, va bene il lavoro, va bene cantare, però mi piace giocare, divertirci, in una settimana in cui è bello togliere un po’ di tensione parlare con un po’ di gente”.

Ma se per alcuni il pensiero fisso mai ammesso è quello della classifica, l’artista romano ha le idee chiare su chi dovrebbe vincere il Festival. Ma prima di rivelare il nome, racconta ha raccontato dei tempi del liceo: “Andavo a scuola con Filippo Fulminacci, eravamo nello stesso anno ma in due diverse sezioni. Conosco Leo Gassmann che è romano come me, siamo stati insieme in varie occasioni”.

Ma è su un altro collega che Eddie punta tutto: “per me a vincere il festival dovrebbe essere Sayf”. Un'investitura che nasce dalla stima reciproca in un ambiente che l'artista vive in modo quasi spirituale: “Io non voglio che le persone tifino per me, voglio che le persone stiano con me. Se si sentono parte di un progetto di amore, perché per me non è un progetto musicale, è proprio un progetto di aggregazione, allora è un momento bellissimo”.

Dopo l’esibizione d questa sera, la mente andrà tutta per la serata duetti.

Eddie salirà sul palco accanto a un artista che al Festival deve molto: Fabrizio Moro. Un secondo sogno per Brock: “Non era affatto dovuto che un artista dello spessore di Fabrizio mi dicesse di sì e mi onorasse della sua presenza. È stato gentilissimo, mi ha fatto sentire a mio agio e soprattutto mi ha trattato come un pari”.

I due hanno costruito un rapporto che va oltre le prove sul palco: “Abbiamo cenato insieme, siamo diventati amici e ora canteremo in questa bellissima serata”.