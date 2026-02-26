La lontra eurasiatica in provincia di Imperia, incontro al Cai Bordighera (Foto)

"La lontra eurasiatica" sarà il tema dell'incontro previsto venerdì 27 febbraio alle 21 presso la sede del Cai Bordighera, in corso Europa 40 nella città delle palme.

Il relatore della serata sarà Patrizia Gavagnin. "Ci racconterà della presenza della lontra in provincia di Imperia, della popolazione relitta del Roia e le conseguenze dell'alluvione del 2020" - fanno sapere gli organizzatori - "Inoltre, si parlerà di come può aiutare la collaborazione dei cittadini Citizen Science e di chi pratica torrentismo".

L'incontro, a ingresso libero e proposto dal Cai Bordighera e da Natura 2000, si concentrerà, perciò, sulla lontra europea, un mammifero di medie dimensioni che trova il suo habitat ideale lungo i fiumi e i laghi europei ed asiatici.