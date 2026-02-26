76° Festival di Sanremo: 9 milioni di spettatori per la seconda serata

Sono stati 9 milioni 53 mila, con uno share del 59.5 per cento, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel - hanno visto la seconda serata del 76° Festival della Canzone italiana.

Siamo sulla linea degli ascolti della prima serata di martedì, quando i telespettatori sono stati 9 milioni e 300 mila.

La seconda serata notoriamente è sempre meno seguita dal pubblico, ma l’anno scorso aveva registrato una media di a 11.700.000 spettatori, 64.5% di share.

“Stiamo parlando di un festival in ottima salute” commenta Williams di Liberatore, direttore Prime Time.

“Grazie a tutti gli spettatori che ieri hanno seguito il Festival. Di solito la seconda cala sempre, abbiamo puntato sulla quota varietà. Sono mille i fattori. Siamo cresciuti e continuiamo a pedalare” commenta il direttore artistico Carlo Conti.