Da Mantova a Sanremo: il Festival secondo Giuseppe Fornari (Foto)

Dalle campagne di Asola, in provincia di Mantova, fino al cuore del Festival di Sanremo. È il viaggio della Società Agricola Fornari di Fornari Giuseppe & C. S.s., realtà che dal 1970 coltiva insalate portando avanti una tradizione familiare tramandata da tre generazioni.

In oltre mezzo secolo di storia, l’azienda si è specializzata nella produzione di indivie e cicorie, nello specifico Indivia Riccia, Indivia Scarola e Radicchio Bianco Pan di Zucchero. Un percorso di crescita che nel 2018 ha visto l’ampliamento della gamma con il Radicchio Rosa, destinato alle composizioni di prodotti pronti di quarta gamma.

Grazie alla cura nella coltivazione e al controllo costante della filiera, la Società Agricola Fornari è riuscita a garantire la disponibilità del Radicchio Rosa per tutto l’anno, diventando un punto di riferimento a livello internazionale.

Tutte le insalate sono commercializzate con il marchio registrato Lady Leaf, riconoscibile per il caratteristico colore istituzionale fucsia, simbolo della qualità e dell’identità aziendale.

Dal 2013 l’azienda ha inoltre introdotto la coltivazione delle Zucche Stagionate, con il marchio registrato Zuccherissima, continuando a perseguire la massima qualità dei prodotti. Più recentemente è stata avviata anche la coltivazione dei Meloni, con il marchio Bón Bón Melon, una produzione di nicchia dedicata al segmento di alta gamma.

Quest’anno la Società Agricola Fornari partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo, presentando i propri marchi grazie alla collaborazione con La T Space, spazio dedicato all’hospitality per eventi di rilevanza nazionale, con una consolidata esperienza di 9 anni alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Un debutto nella settimana più mediatica d’Italia che sta già offrendo riscontri positivi. Il pubblico e gli operatori presenti a Sanremo hanno apprezzato sia la qualità delle materie prime sia l’innovativo packaging dei prodotti, confermando l’attenzione dell’azienda a innovazione, gusto e presentazione.

Da Mantova alla Riviera dei Fiori, il percorso di Fornari Giuseppe si intreccia così con il Festival, portando in vetrina una storia agricola che unisce tradizione familiare e visione internazionale.