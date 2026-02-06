FAI Imperia a Sanremo scopre Maison Daphné, eccellenza artigianale tra moda, memoria e sostenibilità

La Delegazione FAI di Imperia incontrerà gli iscritti sabato 7 febbraio alle ore 10.30 presso la Maison Daphné, in via Matteotti 17 a Sanremo, per l’evento “MAISON DAPHNÉ: NON SOLO MODA”. L’iniziativa prevede la visita all’Atelier e al Museo della Moda e del Profumo di questa casa di moda di alto artigianato di fama internazionale, una realtà unica dell’estremo Ponente ligure, autentico scrigno di storia, bellezza e visione. Al termine del percorso, Barbara Borsotto approfondirà il tema della sostenibilità ambientale nella moda e dell’artigianato consapevole, illustrando come la ricerca etica possa convivere con l’eccellenza creativa.

Daphné è prima di tutto una bottega storica, un atelier vivo e operativo che affonda le proprie radici nel passato e continua ancora oggi a produrre e creare. Nel tempo, la famiglia ha raccolto abiti antichi e preziose testimonianze, dando vita a un museo che custodisce anche la memoria di realtà culturali e sociali della Sanremo di un tempo, oggi scomparse. Accanto a questo forte legame con la tradizione, la Maison guarda al futuro con responsabilità, attraverso l’uso di materiali naturali, biologici e sostenibili e una produzione attenta all’impatto ambientale, dimostrando come tradizione e innovazione possano dialogare in modo armonioso.

Non è un caso che da anni esista una convenzione tra Daphné e il FAI nell’ambito dell’iniziativa FAI per Me, segno di valori condivisi e di una comune attenzione al patrimonio e alla qualità. «Con questo evento il FAI desidera valorizzare una realtà che custodisce il passato, vive il presente e immagina il futuro del territorio». A causa delle dimensioni contenute degli spazi del museo e dell’atelier, l’incontro è stato organizzato su prenotazione e per un numero limitato di partecipanti. Il rapido esaurimento dei posti disponibili conferma il grande interesse suscitato dall’iniziativa.