 / Economia

Economia | 28 gennaio 2026, 11:25

Sapori d'antan alla Trattoria del Ponte: il 7 e 8 febbraio un viaggio nel gusto alla scoperta di sua maestà il fagiolo

Tradizione, qualità e accoglienza familiare: a Verezzo proseguono nei fine settimana i prestigiosi appuntamenti gastronomici dedicati alle eccellenze del territorio

Sapori d'antan alla Trattoria del Ponte: il 7 e 8 febbraio un viaggio nel gusto alla scoperta di sua maestà il fagiolo

Nel panorama enogastronomico del ponente ligure, ci sono luoghi dove il tempo sembra essersi fermato per preservare l’autenticità dei sapori. È il caso della Trattoria del Ponte a Verezzo, che vi aspetta il 7 e 8 febbraio per un nuovo appuntamento pensato per chi non cerca solo un pasto, ma un’esperienza sensoriale radicata nella storia culinaria ligure.
 

Il protagonista sarà un ingrediente umile ma nobile: "Il Fagiolo, Principe del Gusto". Gli amanti della cucina rustica potranno gustare un menù che profuma di casa e di antiche ricette, con piatti simbolo come:

La classica Pasta e Fagioli, cremosa e saporita come vuole la tradizione.

La succulenta Capra e Fagioli, piatto simbolo dell'entroterra.

Le immancabili Trippe, cucinate con sapienza artigianale.

Un’occasione imperdibile per riscoprire i sapori di una volta, esaltati dalla qualità delle materie prime selezionate con cura dallo chef Giuliano Filippi.

I prossimi appuntamenti in agenda

La rassegna della Trattoria del Ponte proseguirà per tutto il mese di febbraio e l'inizio di marzo, offrendo esperienze culinarie ricercate:

21 e 22 Febbraio – "Speciale Selvaggina": Un vero e proprio viaggio tra i sapori del bosco. Protagonista sarà la cacciagione di stagione, con una selezione di piatti a base di fagiano, cervo e cinghiale.

7 e 8 Marzo – "Omaggio al Tartufo Nero": Un fine settimana raffinato dedicato interamente al pregiato fungo ipogeo, per chiudere in bellezza con un tocco di eleganza e profumi intensi.

Come arrivare e come prenotare

La Trattoria "Del Ponte" si trova a Verezzo (Sanremo) in strada Sant’Antonio n.5. Raggiungere il locale è semplice: salendo da via Duca degli Abruzzi, si prosegue lungo la strada per Verezzo. A soli 4 km dall'Aurelia, poco prima di arrivare nella frazione, i clienti troveranno sulla destra il caratteristico ponte che dà il nome al locale, pronti a essere accolti in un'atmosfera familiare.

Per garantire un servizio ottimale e assicurarsi un tavolo in queste occasioni speciali, la direzione consiglia vivamente la prenotazione telefonica al numero: 349 8200018

Per ulteriori dettagli si consiglia di visitare il Sito o la pagina Facebook.

I.P.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium