Bordighera verso il voto di primavera: si ricompone la Giunta Pallanca e Mariella in pole per la candidatura a sindaco

A Bordighera si andrà al voto nella prossima primavera e, secondo le ultime informazioni che corrono nei corridoi della politica, si ricostruisce quella che è stata la ‘Giunta Pallanca’.

Anche l’ex l’assessore Margherita Mariella ha deciso di unirsi al gruppo di Massimiliano Bassi, Fulvio de Benedetti e Mauro Bozzarelli già ex assessori e presidente del Consiglio Comunale dell’amministrazione Pallanca, oltre che componenti dei cosiddetti ‘dissidenti’ che hanno firmato la sfiducia all’ex sindaco, Vittorio Ingenito. In questa lista dovrebbero essere presenti anche Marzia Baldassarre, Alessandro Abanese e Sara Piantoni, Barbara Bonavia e Massimiliano di Vito. La stessa Margherita Mariella resta in pole position per la candidatura a sindaco.

I posti in giunta restano cinque e le difficoltà di garantire una delega di governo a tutti sono oggettive, considerata anche la trattativa in corso con il PD di Giuseppe Trucchi. Questa evidenza come altre opportunità, non sono sfuggite all’attenzione e all’esperienza politica di Massimiliano Iacobucci che, nei prossimi giorni, potrebbe sciogliere la riserva sulla sua candidatura con una nuova lista.

I partiti di centrodestra non hanno ancora preso una loro posizione, verosimilmente attenderanno l’esito delle urne. D’altra parte hanno candidati in ogni schieramento e potrebbero risultare comunque vincenti.