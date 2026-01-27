Bordighera Bene Comune rinnova il direttivo: conferme, nuovi incarichi e lo sguardo alla 50ª Marcia delle Palme

È stata una riunione molto partecipata quella di venerdì scorso per l’associazione culturale Bordighera Bene Comune, chiamata a un doppio appuntamento di rilievo: il rinnovo biennale delle cariche del direttivo e l’avvio dell’organizzazione della cinquantesima edizione della Marcia delle Palme, uno degli eventi più sentiti dalla comunità cittadina.

Dopo un biennio caratterizzato da numerose attività e risultati positivi, l’assemblea dei soci ha deciso di riconfermare l’intero direttivo uscente, composto da Gisella Gozzi, Marco Gallo, Sandra Silvestri, Angela Zunino e Jacopo Barone Moro. A questi si è aggiunta Mara Ambrogio, che entra ufficialmente a far parte del gruppo dirigente. Tutti i membri sono stati votati per acclamazione, a testimonianza del forte consenso raccolto.

Successivamente, il direttivo ha proceduto al rinnovo delle cariche interne, confermando:

Marco Gallo presidente

Gisella Gozzi vicepresidente

Sandra Silvestri segretaria

Angela Zunino tesoriera

Jacopo Barone Moro vice tesoriere

Mara Ambrogio coordinatrice eventi

Nel corso della serata, il presidente Marco Gallo ha tracciato un bilancio dell’attività svolta: “Sono molto orgoglioso del percorso fatto in questi due anni, e ringrazio i soci che hanno confermato la loro fiducia in noi per i prossimi due anni. In questo biennio abbiamo elargito donazioni per oltre 4000 euro, organizzato due edizioni della Marcia delle Palme, organizzato importanti eventi benefici, tornei e il ciclo di incontri culturali ‘Sguardi sul mondo’ al cinema Olimpia, tutti molto apprezzati.”

Uno sguardo importante è stato poi rivolto al futuro, con particolare attenzione al 2026. “Il futuro ci mette davanti già ad un grande 2026: su tutto, la 50esima edizione della ‘Marcia delle Palme’, che vogliamo trasformare in un evento per tutta la città”, ha spiegato Gallo, annunciando anche un primo appuntamento pubblico: “Per conoscere i dettagli di questo evento e di tanti altri, organizzeremo una cena di gala venerdì 20 febbraio, i cui dettagli saranno resi pubblici nei prossimi giorni.”

Un nuovo biennio si apre quindi all’insegna della continuità, dell’impegno culturale e solidale e di un traguardo storico che promette di coinvolgere tutta Bordighera.