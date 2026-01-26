Sanremo: in frazione Coldirodi primo incontro del Circolo PD sulla riforma della giustizia e la separazione delle carriere

Si è svolto ieri a Coldirodi il primo degli incontri sul tema referendario noto come “Separazione delle Carriere”, organizzato dal locale Circolo PD. Nonostante la pioggia e il maltempo, un pubblico numeroso ha raggiunto la sede dell’iniziativa, mentre molti partecipanti hanno seguito l’appuntamento anche in videoconferenza, confermando il forte interesse per il tema.

Dopo l’introduzione di Paola Peluso, segreteria del circolo, è intervenuto il dott. Beppe Ameglio, ex magistrato onorario, che ha illustrato e approfondito i singoli articoli della riforma costituzionale, analizzandoli sia dal punto di vista giuridico sia nel contesto politico e sociale in cui la riforma è maturata. Particolare attenzione è stata dedicata al delicato equilibrio tra potere esecutivo e potere giudiziario, oggi più che mai complesso.

Il dibattito partecipato che è seguito ha permesso di affrontare anche profili comparativi, mettendo a confronto esperienze europee sui temi della separazione delle carriere, della terzietà del giudice, del Consiglio Superiore della Magistratura e del modello del sorteggio previsto dalla riforma. Nei prossimi giorni il Circolo PD di Coldirodi comunicherà le date dei successivi incontri di approfondimento dedicati al tema.