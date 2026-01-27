Regione Liguria, Consiglio regionale con nuovi capigruppo delle civiche e Sandro Garibaldi nuovo consigliere

“È un grande onore per me riprendere, con nuovo slancio, il lavoro che avevo interrotto in Regione Liguria – dichiara Garibaldi –. Continuerò a impegnarmi a favore del nostro territorio insieme ai colleghi della Lega e del centrodestra: una squadra forte e vincente per lo sviluppo della nostra regione. Ringrazio il segretario della Lega Liguria e viceministro del MIT Edoardo Rixi e il vicesegretario Alessio Piana, al quale sono subentrato perché si è dimesso da consigliere in quanto nominato nuovo assessore regionale dal presidente Marco Bucci”.

Sandro Garibaldi, primo dei non eletti del Carroccio, è stato vice sindaco e assessore presso il Comune di Chiavari dal 2012 al 2017, consigliere comunale di Chiavari dal 2017 al 2022, consigliere regionale della Liguria dal 2020 al 2024 (presidente della III commissione regionale Attività produttive dal 2023 al 2024). È consigliere comunale di Leivi dal 2024 a oggi.

Nel Consiglio regionale è stata inoltre comunicata la nomina dei nuovi capigruppo, dopo la costituzione del nuovo gruppo Noi Moderati, che ha come capogruppo Giovanni Boitano. Capogruppo di Vince Liguria è invece Matteo Campora, mentre a guidare Orgoglio Liguria è Marco Frascatore.